Um dos casais mais bonitos da televisão portuguesa celebra dia especial: «A minha pessoa preferida»

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João Póvoa Marinheiro e Nelma Serpa Pinto têm motivos para celebrar.

Este domingo, 13 de julho, o casal de jornalistas assinalou o primeiro aniversário do casamento, um dia que, há exatamente um ano, ficou marcado por uma cerimónia muito especial, à qual deram o nome de "quasamento".

Nas redes sociais, João Póvoa Marinheiro fez questão de recordar a data, ainda que de forma discreta. Na sua página de Instagram, o jornalista publicou uma fotografia do dia da cerimónia e limitou-se a escrever: «Q», acompanhando a publicação com um emoji em forma de coração e o número 1, numa referência ao primeiro ano de casamento.

Quem reagiu nos comentário foi Nelma Serpa Pinto, que comentou: «A minha pessoa preferida»

A celebração do casal ficou conhecida precisamente pela designação original de "quasamento", uma escolha que refletia o espírito descontraído e muito pessoal com que decidiram viver esse momento.

Um ano depois de terem oficializado a relação, João Póvoa Marinheiro e Nelma Serpa Pinto continuam a assinalar a data de forma simples, mas carregada de significado