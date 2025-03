Uma ex-concorrente deixou um comentário carinhoso numa foto de João Ricardo... mas não é Márcia Soares

Quem será a ex-concorrente que não deixou passar ao lado o charme de João Ricardo?

Ana Barbosa, ex-concorrente do «Big Brother», deu nas vistas nas redes sociais ao comentar uma foto de João Ricardo, também ele ex-participante do mesmo reality show. A mensagem, simples mas cheia de elogios, dizia: «Giro 🔥❤️».

Apesar das várias especulações sobre um romance entre João Ricardo e Márcia Soares, os dois não têm sido vistos juntos desde a última vez que apareceram em fotos conjuntas à porta da casa da ex-concorrente. Desde então, não têm trocado interações nas redes sociais, o que levanta dúvidas sobre o estado da suposta relação.

Márcia Soares esteve também recentemente no Brasil, onde passou algum tempo antes de regressar a Portugal esta semana. O seu retorno ao país coincide com o início do novo ciclo do «Big Brother 2025», onde irá integrar o painel de comentadores. João Ricardo, por sua vez, também será comentador do programa, o que pode ter sido um fator para aumentar a atenção dos fãs sobre a relação entre os dois.