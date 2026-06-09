João Ricardo fica em lágrimas ao descobrir o que aconteceu fora do Desafio Final

Ao lado da filha, Cláudio Ramos vive momento que nunca mais vai esquecer: «Foi difícil controlar a emoção»

A gala de domingo, dia 7, do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por um dos momentos mais emocionantes da noite. João Ricardo foi surpreendido pela Voz com uma notícia vinda do exterior que o deixou visivelmente emocionado.

Tudo aconteceu quando o concorrente foi chamado a escutar uma mensagem especial do soberano da casa mais vigiada do País. “Tenho uma novidade para lhe dar. Ao contrário do que pensa, mesmo estando dentro da minha Casa, continua a ser o padrinho desta marcha”, anunciou a Voz.

A revelação apanhou João Ricardo completamente desprevenido e rapidamente as lágrimas tomaram conta do concorrente.

Perante a emoção do momento, a Voz explicou ainda que a organização da marcha tomou uma decisão importante. “A Graça decidiu não arranjar um substituto para o seu lugar. Se sair até lá, desce a avenida com a marcha. Se cá ficar, vamos fazer a festa aqui e homenagear o seu papel”, acrescentou.

A notícia teve um significado especial para João Ricardo, que acreditava já não poder cumprir o compromisso devido à sua permanência no reality show da TVI.

Recorde-se que a Marcha da Graça vai desfilar na Avenida da Liberdade na próxima quinta-feira, dia 12 de junho. A madrinha da marcha é Joana Diniz, enquanto João Ricardo mantém, assim, o papel de padrinho, mesmo continuando dentro da casa do Secret Story – Desafio Final.