João Ricardo corta relações com ex-concorrente do Big Brother: «Neste momento, não nos falamos»

A amizade entre João Ricardo e Márcia Soares parece ter chegado definitivamente ao fim. Depois das críticas da comentadora ao comportamento do ex-concorrente no "Secret Story – Desafio Final", os dois deixaram de manter contacto.

Em declarações à revista TV 7 Dias, João Ricardo recordou a polémica que surgiu quando Márcia Soares considerou que este estava a ser «muito cobarde» na forma como lidava com Sara Jesus dentro da casa mais vigiada do país.

Questionado sobre o assunto, o ex-concorrente da TVI desvalorizou as palavras da comentadora. «Se a Márcia acha que fui cobarde em algum momento em que eu estive dentro daquela casa, está tudo bem», afirmou.

João Ricardo aproveitou ainda para esclarecer a verdadeira relação que existia entre ambos, afastando qualquer ideia de uma ligação mais próxima. «Nunca tive uma relação com a Márcia. [Tive] de amizade… de colega», garantiu.

Sem esconder o distanciamento atual, o ex-concorrente revelou que já nem sequer existe contacto entre os dois. «Não vou falar sobre a Márcia sequer. Neste momento não falamos», rematou.

Recorde-se que João Ricardo terminou o "Secret Story – Desafio Final" no segundo lugar, enquanto Márcia Soares acompanhou o programa na qualidade de comentadora. As críticas feitas em direto acabaram por marcar um ponto de rutura entre ambos, que, ao que tudo indica, ainda não foi ultrapassado.

Veja a entrevista onde João Ricardo já tinha falado de Márcia Soares.