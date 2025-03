«O que estavas a fazer no pescoço da Márcia?» – João Ricardo revela tudo sobre a relação com Márcia Soares

Gala «explosiva» do Secret Story - Desafio Final: Espreite tudo o que não passou na TV

O programa «Dois às 10» voltou a ser palco de momentos inesperados, desta vez com Cristina Ferreira a confrontar João Ricardo sobre os rumores de um romance com Márcia Soares, ex-concorrente do «Big Brother 2023».

Durante a conversa, Cristina perguntou diretamente: «O que estavas a fazer no pescoço da Márcia?». João Ricardo, com humor, respondeu: «Estava a olhar para o telemóvel da Márcia». No entanto, Cristina insistiu: «Então por que se fala tanto de um romance secreto?».

João Ricardo garantiu que a relação entre os dois é apenas de amizade, mas não poupou elogios à empresária: «Somos bons amigos. Vou dar um exclusivo: a Márcia tem uma personalidade incrível. É um mulherão».

Para reforçar o seu ponto, acrescentou ainda: «Eu mimo muito os meus amigos». Entre risos, Cristina Ferreira finalizou a conversa com um desejo divertido: «Que sejam muito felizes!».