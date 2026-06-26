João Ricardo desaba em lágrimas e declara-se a Sara. Mas há um detalhe que ninguém esperava

A um dia da grande final do "Secret Story - Desafio Final”, o concorrente foi surpreendido com uma retrospetiva emocionante pelo seu percurso dentro da casa mais vigiada do país.

João Ricardo não conteve a emoção e acabou por fazer uma partilha intima sobre os momentos mais difíceis, e também sobre as pessoas que mais o marcaram.

Visivelmente emocionado, João Ricardo admitiu que esta foi uma experiência muito mais dura do que imaginava. Ao longo da edição, ouviu críticas que o afetaram profundamente e que acabaram por despertar inseguranças que tenta esconder atrás do sorriso e da sua personalidade forte.

"Foi um percurso mais difícil do que eu estava à espera", confessou. "Eu permito muito ao outro que entre na minha cabeça. E eu acabo por duvidar de mim". O concorrente foi ainda mais longe ao admitir: "Eu não acredito em mim".

Mas se houve algo que levou desta experiência, foram também algumas amizades inesperadas. João destacou a ligação especial que criou com Leandro e Liliana. Sobre Leandro, falou de alguém com quem se identificou profundamente, destacando as semelhanças entre ambos e o apoio que encontrou nessa amizade. Já sobre Liliana, não poupou elogios: "Adorei mesmo, mesmo do fundo do meu coração conhecer a Liliana".

No entanto, foi quando falou de Sara que não conseguiu conter a emoção. Sem imaginar que a ex-concorrente estava a assistir a tudo, João Ricardo fez uma das declarações mais comoventes desde que entrou no reality show. Apesar de admitir que houve momentos de desilusão e mágoa entre os dois, deixou clara a importância que Sara teve na sua passagem pelo programa.

"A Sara acabou por me magoar diversas vezes, mas acho que foi de forma inconsciente", disse. E acrescentou: "Aprendi com a Sara. Desiludi-me com a Sara. Chorei com a Sara. Ri-me com a Sara". Palavras que resumem uma relação intensa, feita de altos e baixos, mas que deixou uma marca profunda no concorrente. "Acho que a Sara ficará sempre marcada em mim nesta edição", assumiu ainda.





No final, apesar das lágrimas e das dificuldades, João Ricardo garantiu que não mudaria nada. Quando questionado sobre o balanço desta aventura, respondeu com convicção: "Vale sempre a pena. Isto é incrível". E deixou ainda um conselho ao João Ricardo que entrou na casa meses antes: "Vai. Mas depois não chores".



