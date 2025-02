Cláudio Ramos faz confidência sobre João Ricardo e Márcia Soares: «A equipa toda reparou e mais não posso dizer»

João Ricardo esclarece polémica com Agnes: «Acho que confundem narcisismo com egocentrismo»

Pertencerá o coração de João Ricardo a Márcia Soares?

João Ricardo decidiu abandonar o «Secret Story - Desafio Final» e, na manhã desta terça-feira, dia 3, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa «Dois às 10».

Durante a conversa, Cristina Ferreira, questionou João Ricardo sobre o facto de este, quando entrou no reality show, ter afirmado que o seu coração estava cá fora. João Ricardo explicou que a expressão foi usada por este nas suas primeiras 24 ou 48 horas no reality show, quando surgiram vários comentários de que o mesmo estaria a fazer uma estratégia de casal com Joana Diniz. «Eu digo isso desde as minhas primeiras 24, 48 horas, quando me dizem que estou a fazer estratégia de casal», explicou o ex-concorrente.

A conversa continuou com a apresentadora a referir que muito se falou sobre uma possível relação entre João Ricardo e Márcia Soares. Sobre o assunto, o ex-concorrente foi claro ao negar qualquer envolvimento com Márcia Soares.

Apesar do esclarecimento de João Ricardo, Cláudio Ramos afirmou que foi evidente uma «química gigante» entre o ex-concorrente e Márcia Soares durante um Extra. «Eu sei perfeitamente que eles vieram comentar um programa e havia uma química gigante. A equipa reparou e mais não posso dizer», confidenciou o apresentador.

«Há química ou não há química?», questionou Cristina Ferreira a João Ricardo, na sequência da revelação de Cláudio Ramos. João Ricardo, de sorriso no rosto, respondeu: «O Cláudio diz que sim, eu tenho que acreditar».

«Deu-lhe uma boleiazinha», revelou ainda Cláudio Ramos. «Isso não posso negar», respondeu João Ricardo.

Para encerrar a conversa, Cláudio Ramos desejou que deseja que João Ricardo e Marcia Soares sejam felizes: «Aconteça o que acontecer, que sejam felizes. São novos, bonitos, frescos».