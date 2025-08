FC Porto em choque: Jorge Costa morreu após paragem cardiorrespiratória

Jorge Costa, antigo capitão e atual diretor de futebol do FC Porto, morreu esta terça-feira, 6 de agosto, aos 53 anos, depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória no centro de treinos do clube, no Olival.

O ex-jogador foi prontamente assistido no local e transportado de urgência para o Hospital de São João, no Porto. Apesar dos esforços das equipas médicas, Jorge Costa não resistiu.

Esta foi a segunda vez que o ex-internacional português enfrentou um problema cardíaco grave. Em 2022, sofreu um enfarte e foi submetido a um cateterismo, do qual recuperou com sucesso.

A notícia da morte de Jorge Costa está a deixar em choque o mundo do futebol português, em especial o universo portista, que perde uma das suas figuras mais carismáticas e respeitadas.

Com uma carreira marcada por conquistas ao serviço do FC Porto, clube que representou durante quase duas décadas, Jorge Costa tornou-se capitão da equipa e símbolo de liderança, entrega e paixão pelo emblema azul e branco. Depois de pendurar as chuteiras, abraçou a carreira de treinador e, mais recentemente, regressou ao clube do coração para exercer funções na estrutura diretiva do futebol profissional.

O FC Porto ainda não se pronunciou oficialmente sobre a perda, mas o ambiente no Olival e entre os adeptos é de profunda consternação.