De coração ocupado. Filho de Jorge Jesus celebra aniversário e recebe declaração de amor da namorada

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Mauro Reis de Jesus, filho mais novo de Jorge Jesus, assinalou o 33.º aniversário e foi surpreendido com uma declaração de amor da namorada, Juliana Neves.

Depois de ganhar mediatismo com a apresentação do pai como novo Selecionador Naciomal, Mauro Jesus viu as suas redes sociais invadidas e até de forma internacional. Agora, sabe-se que o jovem não está solteiro, depois de ser surpreendido pela namorada no dia de aniversário.

Através das redes sociais, a companheira do empresário partilhou um vídeo com vários momentos de cumplicidade vividos pelo casal, acompanhado por uma mensagem romântica. "Sempre grata por poder viver contigo. Feliz aniversário, amor", escreveu Juliana Neves na legenda da publicação.

A resposta de Mauro Reis de Jesus não se fez esperar e acabou por despertar a curiosidade dos seguidores. "Ainda bem que mandei aquela mensagem. E sim, ajuda-me a respirar sempre", respondeu.

A troca de mensagens rapidamente reuniu inúmeras reações dos fãs do casal, que aproveitaram a ocasião para deixar felicitações ao aniversariante e elogiar a cumplicidade demonstrada pelos dois.

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Temas: Jorge Jesus Mauro Jesus Seleção Nacional Dois às 10
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