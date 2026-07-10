Filho de Jorge Jesus volta aos holofotes após apresentação do pai como Selecionador Nacional: «É um grande gato»

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A apresentação oficial de Jorge Jesus como novo selecionador nacional continua a dar que falar. Depois de ter sido apresentado como sucessor no comando da Seleção, muitos olhares voltaram a centrar-se não só no treinador, mas também na sua vida pessoal.

E há um nome que não passou despercebido nos últimos meses: Mauro Jesus, o filho mais novo do técnico. Mauro, de 31 anos, ganhou destaque no programa V+ Fama, onde foi alvo de elogios por parte de Adriano Silva Martins, que não escondeu a admiração. «É um grande "gato"», atirou o apresentador, numa reação que rapidamente deu que falar.

Apesar de ser filho de uma das figuras mais mediáticas do futebol português, Mauro construiu um percurso bem diferente do do pai.

Licenciado em Arquitetura, tem apostado no design de interiores, no setor imobiliário e também no empreendedorismo. Entre os projetos mais conhecidos está a marca de bebida de amêndoa amarga Amen, criada em parceria com o ator José Condessa.

Além disso, Mauro é também responsável por gerir a presença digital de Jorge Jesus, assumindo a gestão das redes sociais do treinador. O próprio técnico já falou publicamente sobre o filho e não esconde o orgulho.

Numa entrevista concedida em 2022, Jorge Jesus descreveu Mauro como «um miúdo muito equilibrado», destacando a importância que tem tanto na vida familiar como no apoio à sua carreira.

Agora, com Jorge Jesus a iniciar um novo capítulo ao serviço da Seleção Nacional, a curiosidade em torno da família do treinador voltou a crescer, trazendo novamente Mauro Jesus para debaixo dos holofotes.