Não vai acreditar nos novos desenvolvimentos no caso Pinto da Costa: «Já se sabia que ia dar problemas!»

Disputa por herança volta a gerar polémica

A disputa pela herança de Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, está a tomar rumos inesperados e misteriosos. O filho de Pinto da Costa está a exigir 3 milhões de euros à viúva, questionando o destino do dinheiro nas contas bancárias do pai. Inicialmente, o conflito centrava-se nos direitos da viúva à herança, mas a situação ganhou outra dimensão quando surgiram alegações sobre o desaparecimento de bens valiosos, como obras de arte e relógios raros, que faziam parte da coleção pessoal do ex-presidente.

Foi revelado que Pinto da Costa tinha um «museu» com essas coleções, mas que, surpreendentemente, os relógios desapareceram. Esse desaparecimento levanta ainda mais suspeitas e complica a disputa. Para piorar a situação, surgiram também alegações de que as contas bancárias de Pinto da Costa foram esvaziadas, o que só aumentou a especulação sobre o destino do seu património.

A tensão familiar tem vindo a aumentar, com acusações e segredos a virem à tona, e a disputa agora vai muito além da simples partilha da herança. O mistério à volta dos bens de Pinto da Costa promete trazer mais revelações e desenvolvimentos chocantes nos próximos tempos.