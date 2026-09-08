Militar e fisiculturista. Conheça o homem que conquistou o coração de uma cara da TVI

Rita Aleluia nasceu em Cascais, mas foi a Madeira que acabou por conquistar um lugar muito especial na sua vida. A jornalista viajou pela primeira vez até à ilha quando tinha apenas três anos e, anos mais tarde, regressaria para construir uma nova vida.
Foi em 2005 que começou a trabalhar como correspondente na Madeira, antes de rumar à Venezuela e, posteriormente, aos Estados Unidos. Durante cerca de dez anos, esteve afastada da televisão, período em que se dedicou às filhas e a um novo projeto profissional.
Em 2022, recebeu o convite para regressar à Madeira e voltar ao jornalismo, desta vez como correspondente da TVI. Aceitou o desafio e foi também na ilha que a sua vida pessoal viria a mudar.
Foi através do trabalho que Rita conheceu Miguel Aleluia Abibe. O militar da Marinha e a jornalista cruzaram-se durante uma reportagem e a relação acabou por evoluir para uma história de amor.
Miguel, além da carreira militar, dedica-se ao fisiculturismo e exibe um físico trabalhado e musculado, fruto da paixão pelo treino e pela modalidade. Foi este homem, de presença marcante, que acabou por conquistar o coração da jornalista.
Dois anos depois de se conhecerem, Rita e Miguel deram o passo seguinte e casaram-se. Mas fizeram-no de uma forma pouco convencional: sem convidados.
Os filhos e os pais sabiam da decisão, mas o casal quis guardar aquele momento apenas para os dois.
A cerimónia aconteceu numa capela, com os sinos a tocar e Rita a entrar ao som de “Aleluia”, num momento carregado de simbolismo. A jornalista levou ainda consigo um detalhe muito especial: as chapas militares de Miguel estavam presas ao seu ramo de noiva.
O casamento aconteceu em 2024, mas a lua de mel ficou adiada. Só um ano depois é que Rita e Miguel conseguiram fazer a viagem romântica que tinham deixado para mais tarde.
A história de Rita na Madeira não se resume, contudo, ao amor. Foi também na ilha que a jornalista foi mãe pela primeira vez, regressou ao jornalismo e encontrou um novo caminho profissional e pessoal.
Rita é mãe de duas filhas, Constança e Madalena, enquanto Miguel tem também um filho de uma relação anterior. As filhas ensinaram a jornalista a olhar para a maternidade de outra forma, sobretudo depois de procurar respostas para perceber o que se passava com Constança.
Durante o período em que esteve afastada da televisão, Rita estudou Programação Neurolinguística e dedicou-se a outros projetos. Mais tarde, o convite para regressar à Madeira acabou por voltar a aproximá-la do jornalismo.
Hoje, a jornalista não esconde a importância que a ilha teve na sua vida. Foi ali que viveu momentos decisivos e onde acabou por encontrar Miguel. «Agora sei porque a vida me trouxe à Madeira», afirmou Rita Aleluia, numa reflexão sobre tudo o que a ilha lhe proporcionou.