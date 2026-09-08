Militar e fisiculturista. Conheça o homem que conquistou o coração de uma cara da TVI

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Rita Aleluia nasceu em Cascais, mas foi a Madeira que acabou por conquistar um lugar muito especial na sua vida. A jornalista viajou pela primeira vez até à ilha quando tinha apenas três anos e, anos mais tarde, regressaria para construir uma nova vida.

Foi em 2005 que começou a trabalhar como correspondente na Madeira, antes de rumar à Venezuela e, posteriormente, aos Estados Unidos. Durante cerca de dez anos, esteve afastada da televisão, período em que se dedicou às filhas e a um novo projeto profissional.

Em 2022, recebeu o convite para regressar à Madeira e voltar ao jornalismo, desta vez como correspondente da TVI. Aceitou o desafio e foi também na ilha que a sua vida pessoal viria a mudar.

Foi através do trabalho que Rita conheceu Miguel Aleluia Abibe. O militar da Marinha e a jornalista cruzaram-se durante uma reportagem e a relação acabou por evoluir para uma história de amor.

Miguel, além da carreira militar, dedica-se ao fisiculturismo e exibe um físico trabalhado e musculado, fruto da paixão pelo treino e pela modalidade. Foi este homem, de presença marcante, que acabou por conquistar o coração da jornalista.

Dois anos depois de se conhecerem, Rita e Miguel deram o passo seguinte e casaram-se. Mas fizeram-no de uma forma pouco convencional: sem convidados.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Os filhos e os pais sabiam da decisão, mas o casal quis guardar aquele momento apenas para os dois.

A cerimónia aconteceu numa capela, com os sinos a tocar e Rita a entrar ao som de “Aleluia”, num momento carregado de simbolismo. A jornalista levou ainda consigo um detalhe muito especial: as chapas militares de Miguel estavam presas ao seu ramo de noiva.

O casamento aconteceu em 2024, mas a lua de mel ficou adiada. Só um ano depois é que Rita e Miguel conseguiram fazer a viagem romântica que tinham deixado para mais tarde.

A história de Rita na Madeira não se resume, contudo, ao amor. Foi também na ilha que a jornalista foi mãe pela primeira vez, regressou ao jornalismo e encontrou um novo caminho profissional e pessoal.

Rita é mãe de duas filhas, Constança e Madalena, enquanto Miguel tem também um filho de uma relação anterior. As filhas ensinaram a jornalista a olhar para a maternidade de outra forma, sobretudo depois de procurar respostas para perceber o que se passava com Constança.

Durante o período em que esteve afastada da televisão, Rita estudou Programação Neurolinguística e dedicou-se a outros projetos. Mais tarde, o convite para regressar à Madeira acabou por voltar a aproximá-la do jornalismo.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Hoje, a jornalista não esconde a importância que a ilha teve na sua vida. Foi ali que viveu momentos decisivos e onde acabou por encontrar Miguel. «Agora sei porque a vida me trouxe à Madeira», afirmou Rita Aleluia, numa reflexão sobre tudo o que a ilha lhe proporcionou.

 

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Jornalista Casamento Dois às 10 Rita Aleluia
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Jornalista da TVI apaixonou-se por militar após conhecê-lo numa reportagem: «Casámos sozinhos»

Fora do Estúdio

Atriz portuguesa surge de vestido transparente e namorado, também ator, reage: «A internet foi abaixo!»

Há 1h e 31min

Um oceano separa este galã da TVI da mulher que ama há 15 anos: «Tenho saudade de nós»

Há 2h e 21min

Após vencer o Big Brother Verão, Sara reencontra-se com Nuno: «Entrámos como concorrentes e acabámos por...»

Hoje às 10:38

Após o Big Brother Verão, Nuno mostra reencontro muito desejado: «Finalmente juntos»

Hoje às 09:47

Foi estrela em "Morangos com Açúcar" e agora tem o casamento marcado: «Só faria sentido neste dia»

Hoje às 09:31

Tragédia. Músico português morre em acidente uma semana depois de casar

Hoje às 09:09

Sandra Felgueiras faz declaração emotiva: «Sempre significou voltar a casa»

Ontem às 16:12
MAIS

Mais Vistos

Sara expõe algo que a surpreendeu depois de sair do “Big Brother Verão”: “Não estava à espera”

Hoje às 11:24

Gonçalo Quinaz condena atitude de concorrente na gala de estreia: “Uma falta de respeito tremenda”

Ontem às 10:20

Sara abre o coração sobre o que sente por Nuno

Hoje às 11:41

Cláudio Ramos defende Sara de atitudes de ex-concorrentes: “Achei um drama”

Hoje às 11:36

Signos

Setembro pode trazer um romance no trabalho para um signo. Será o seu?

26 ago, 13:00

Solteiros a despertar olhares sem precisarem de se esforçar: astróloga lança previsão para signo em setembro

25 ago, 18:00

Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

25 ago, 17:00

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Receitas

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

3 set, 09:00

Nunca mais ficou rija. Assim se faz carne estufada no ponto

2 set, 15:00

«Fiz um jantar incrível»: Cristina Ferreira partilha receita saudável para uma refeição simples e deliciosa

31 ago, 14:27

Aprenda a fazer pão com chouriço como o das festas

19 ago, 12:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

10 pequenos-almoços com ovo que ajudam a emagrecer

Há 56 min

Atriz portuguesa surge de vestido transparente e namorado, também ator, reage: «A internet foi abaixo!»

Há 1h e 31min

Este é, segundo um especialista em longevidade, o pequeno-almoço mais saudável do mundo

Há 1h e 56min

Um oceano separa este galã da TVI da mulher que ama há 15 anos: «Tenho saudade de nós»

Há 2h e 21min