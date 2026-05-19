Filho de conhecida jornalista da TVI soma elogios após completar 18 anos: «É lindo»

Fiilho de Lurdes Baeta chegou à maioridade e a jornalista partilhou imagens do jovem.

Lurdes Baeta viveu um momento muito especial em família. A jornalista da TVI assinalou recentemente o aniversário do filho, que celebrou os 18 anos, e emocionou os seguidores com uma mensagem carregada de ternura, partilhando imagens do jovem.

Nas redes sociais, a pivô partilhou uma reflexão dedicada ao filho e recordou alguns momentos da infância do jovem. «O meu último bebé faz 18 anos. Quando era pequenino vinha para a minha cama de manhã, punha os braços no meu pescoço, encostava a testa à minha e dizia baixinho: só mais um bocadinho», escreveu.

A jornalista mostrou-se nostálgica perante esta nova etapa na vida do filho e terminou a mensagem de forma emotiva: «É isso mesmo, só mais um bocadinho deste menino doce, por favor. Parabéns meu amor».

A publicação recebeu rapidamente várias mensagens de carinho e felicitações dos seguidores, sensibilizados com as palavras partilhadas por Lurdes Baeta