Jornalista da TVI apaixonou-se por militar após conhecê-lo numa reportagem: «Casámos sozinhos»

Rita Aleluia é uma das caras da TVI na Madeira e foi precisamente na ilha que a jornalista encontrou o amor. Conheceu Miguel Aleluia Abibe, militar da Marinha, durante uma reportagem e, dois anos depois, os dois casaram-se numa cerimónia muito especial e sem convidados.

Rita Aleluia nasceu em Cascais, mas a Madeira acabou por ganhar um lugar muito especial na sua vida. A jornalista viajou pela primeira vez até à ilha quando tinha apenas três anos e, anos mais tarde, acabaria por regressar para construir uma nova vida.

Foi em 2005 que começou a trabalhar como correspondente na Madeira, antes de rumar à Venezuela e, posteriormente, aos Estados Unidos. Durante cerca de dez anos, esteve afastada da televisão, período em que se dedicou às filhas e a um novo projeto profissional.

Em 2022, recebeu o convite para regressar à Madeira e voltar ao jornalismo, desta vez como correspondente da TVI. Aceitou o desafio e foi também na ilha que a sua vida pessoal viria a mudar.

Foi através do trabalho que Rita conheceu Miguel Aleluia Abibe. O militar da Marinha e a jornalista cruzaram-se durante uma reportagem e a relação acabou por evoluir para uma história de amor. Dois anos depois de se conhecerem, Rita e Miguel deram o passo seguinte e casaram-se. Mas fizeram-no de uma forma pouco convencional: sem convidados.

Os filhos e os pais sabiam da decisão, mas o casal quis guardar aquele momento apenas para os dois.

A cerimónia aconteceu numa capela, com os sinos a tocar e Rita a entrar ao som de “Aleluia”, num momento carregado de simbolismo. A jornalista levou ainda consigo um detalhe muito especial: as chapas militares de Miguel estavam presas ao seu ramo de noiva.

O casamento aconteceu em 2024, mas a lua de mel ficou adiada. Só um ano depois é que Rita e Miguel conseguiram fazer a viagem romântica que tinham deixado para mais tarde.

A história de Rita na Madeira não se resume, contudo, ao amor. Foi também na ilha que a jornalista foi mãe pela primeira vez, regressou ao jornalismo e encontrou um novo caminho profissional e pessoal.

Rita é mãe de duas filhas, Constança e Madalena, enquanto Miguel tem também um filho de uma relação anterior. As filhas ensinaram a jornalista a olhar para a maternidade de outra forma, sobretudo depois de procurar respostas para perceber o que se passava com Constança.

Durante o período em que esteve afastada da televisão, Rita estudou Programação Neurolinguística e dedicou-se a outros projetos. Mais tarde, o convite para regressar à Madeira acabou por voltar a aproximá-la do jornalismo.

Hoje, a jornalista não esconde a importância que a ilha teve na sua vida. Foi ali que viveu momentos decisivos e onde acabou por encontrar Miguel. «Agora sei porque a vida me trouxe à Madeira», afirmou Rita Aleluia, numa reflexão sobre tudo o que a ilha lhe proporcionou.

E, apesar de todas as mudanças que viveu ao longo dos anos, há uma certeza que mantém: «Neste momento só me imagino na Madeira»