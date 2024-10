«Jornal Nacional» termina com mensagem de esperança de menina de 9 anos que comoveu o país. Veja o vídeo

Rita deixou todos sem palavras ao, com apenas 9 anos, falar sobre a doença de Alzheimer

Rita foi uma das grandes protagonistas da emissão de quarta-feira do «Dois às 10». Com apenas 9 anos, a menina tocou o coração de todos com o seu relato arrepiante sobre a doença de Alzheimer.

«Se ele se sente bem a fazer uma coisa, vou fazer com ele, porque não o quero ver triste. Porque ele é a minha pessoa favorita», disse, deixando os apresentadores, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, sem palavras.

«A cura é paciência, amor e carinho», disse ainda a menina, deixando uma mensagem de esperança para o futuro.

No mesmo dia, no Jornal Nacional, o bloco de notícias terminou, como é habitual, com uma boa notícia, neste caso, com um excerto do testemunho de Rita, que como José Alberto Carvalho frisou, é «uma boa maneira de enfrentar um problema, especial e simples».