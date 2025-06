De luto, José Alberto Carvalho quebra o silêncio e faz homenagem emocionante ao pai

O jornalista da TVI recorreu às redes sociais para dedicar uma publicação emotiva ao pai.

José Alberto Carvalho está a viver um momento de luto e emoção. O jornalista da TVI perdeu o pai, Mário Borges, no passado dia 3 de junho, aos 88 anos. Até agora, manteve-se em silêncio nas redes sociais, mas esta quinta-feira decidiu prestar uma homenagem pública através de uma publicação no Instagram.

Acompanhada por imagens antigas e ternurentas — onde surge ao colo do pai, ainda em criança — a legenda revela a profundidade do vínculo entre ambos:

“Obrigado pai, por me ensinares a procurar a felicidade onde sabemos que a podemos encontrar”, escreveu José Alberto Carvalho.

O gesto emocionou seguidores e colegas, que deixaram mensagens de apoio e carinho nos comentários.