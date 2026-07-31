Filho de José Carlos Pereira já é estrela num clube de futebol do outro lado do mundo. Veja como cresceu

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

José Carlos Pereira foi um dos convidados do programa "Dois às 10", da TVI, onde fez um balanço da vida entre a medicina e a representação. O ator e médico falou da paixão que continua a sentir pelas duas profissões, mas foi nos minutos finais da entrevista que viveu um momento especial, com a entrada em estúdio do filho mais velho, Salvador.

Com apenas nove anos, o menino mostrou-se tímido perante as câmaras, mas acabou por confessar que até aprecia o mundo da televisão. "Gosto disto da televisão, mas tenho vergonha", admitiu, entre sorrisos.

Apesar de acompanhar o pai em televisão, Salvador garantiu que o seu futuro passa por outro caminho. "Quero futebol", respondeu, quando questionado sobre a profissão que gostaria de seguir.

Foi então que José Carlos Pereira surpreendeu Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ao revelar que o filho já leva o sonho muito a sério. "Ele joga no Al Nassr do Dubai. É capitão de equipa e já recebe."

A revelação deixou os apresentadores admirados, levando Cristina Ferreira a perguntar, divertida, se o ordenado era bom. "É", respondeu o ator, entre risos.

Salvador vive atualmente no Dubai e confessou que gosta da vida no país. No entanto, aproveita sempre as férias de verão para regressar a Portugal e estar com o pai. José Carlos Pereira explicou que fazem questão de aproveitar esse tempo da melhor forma, realizando várias viagens juntos para compensar a distância que os separa durante o resto do ano.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Recorde-se que Salvador é o filho mais velho de José Carlos Pereira, fruto da anterior relação do ator com Liliana Aguiar.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: José Carlos Pereira Liliana Aguiar Dois às 10 Novelas Futebol
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Galã de «Morangos com Açúcar» vive dias de sonho ao lado do namorado. Os fãs estão rendidos: «Tão lindos»

Há 1h e 43min

Ao amamentar uma das filhas, Joana descobriu que tem cancro da mama: «Não quero que elas vivam sem mãe»

Há 3h e 3min

Após férias com Diogo Valsassina, Ana Guiomar esclarece estado da relação: «Faz parte da minha vida»

Hoje às 11:55

Aspira, lava e mapeia a casa sozinho: este robot passou de 499 para 132 euros

Hoje às 11:30

Os britânicos descobriram um dos segredos mais bem guardados de Portugal: "Tão bonita como o Algarve"

Hoje às 09:20

Esqueça Ibiza e Maiorca: este destino de águas cristalinas fica mesmo aqui ao lado

Hoje às 08:55

De férias, Sandra Felgueiras partilha momento especial com Tony Carreira

Ontem às 15:24
MAIS

Mais Vistos

Ana pede na rua e recusa receber rendimento social de inserção: «Não o peço com medo que me retirem os filhos»

Ontem às 11:21

"Ficámos com medo de o ver despedaçado": Sónia chora morte do filho de 15 anos atropelado por um comboio

Ontem às 11:57

Cláudio Ramos reage à visita de Meghan a Portugal: «Já sabia!»

Ontem às 10:02

Média de relações sexuais entre casais portugueses deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em choque

29 jul, 10:36

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Galã de «Morangos com Açúcar» vive dias de sonho ao lado do namorado. Os fãs estão rendidos: «Tão lindos»

Há 1h e 43min

De férias, Sandra Felgueiras partilha momento especial com Tony Carreira

Ontem às 15:24

De estrelas da TVI a Harry e Meghan Markle. Este paraíso português tornou-se o destino da moda entre os famosos

Ontem às 11:08

«Chegou esta mensagem e levei um abanão»: Cristina Ferreira faz alerta sobre tema que afeta milhares de mulheres

Ontem às 09:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Galã de «Morangos com Açúcar» vive dias de sonho ao lado do namorado. Os fãs estão rendidos: «Tão lindos»

Há 1h e 43min

Ao amamentar uma das filhas, Joana descobriu que tem cancro da mama: «Não quero que elas vivam sem mãe»

Há 3h e 3min

Filho de José Carlos Pereira já é estrela num clube de futebol do outro lado do mundo. Veja como cresceu

Hoje às 12:11

Após férias com Diogo Valsassina, Ana Guiomar esclarece estado da relação: «Faz parte da minha vida»

Hoje às 11:55