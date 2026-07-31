Filho de José Carlos Pereira já é estrela num clube de futebol do outro lado do mundo. Veja como cresceu

Muitos portugueses ainda não conhecem esta praia, mas os espanhóis já a apelidam de "joia escondida"

José Carlos Pereira foi um dos convidados do programa "Dois às 10", da TVI, onde fez um balanço da vida entre a medicina e a representação. O ator e médico falou da paixão que continua a sentir pelas duas profissões, mas foi nos minutos finais da entrevista que viveu um momento especial, com a entrada em estúdio do filho mais velho, Salvador.

Com apenas nove anos, o menino mostrou-se tímido perante as câmaras, mas acabou por confessar que até aprecia o mundo da televisão. "Gosto disto da televisão, mas tenho vergonha", admitiu, entre sorrisos.

Apesar de acompanhar o pai em televisão, Salvador garantiu que o seu futuro passa por outro caminho. "Quero futebol", respondeu, quando questionado sobre a profissão que gostaria de seguir.

Foi então que José Carlos Pereira surpreendeu Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ao revelar que o filho já leva o sonho muito a sério. "Ele joga no Al Nassr do Dubai. É capitão de equipa e já recebe."

A revelação deixou os apresentadores admirados, levando Cristina Ferreira a perguntar, divertida, se o ordenado era bom. "É", respondeu o ator, entre risos.

Salvador vive atualmente no Dubai e confessou que gosta da vida no país. No entanto, aproveita sempre as férias de verão para regressar a Portugal e estar com o pai. José Carlos Pereira explicou que fazem questão de aproveitar esse tempo da melhor forma, realizando várias viagens juntos para compensar a distância que os separa durante o resto do ano.

Recorde-se que Salvador é o filho mais velho de José Carlos Pereira, fruto da anterior relação do ator com Liliana Aguiar.