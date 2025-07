Betty Grafstein expõe alegadas agressões em novo vídeo: «Não sei porque é que fiquei tanto tempo com o José»

Aos 96 anos, internada numa clínica de reabilitação em Nova Iorque, Betty Grafstein reuniu forças e coragem para expor o pesadelo que viveu durante anos. Num vídeo partilhado nas redes sociais, a socialite norte-americana fez um relato na primeira pessoa onde nega estar confusa ou debilitada – como, segundo ela, José Castelo Branco tem dado a entender.

«Isto é um pequeno comunicado para o José Castelo Branco, que diz que não estou muito bem, que estou incoerente, que ninguém me vem ver, que estou completamente fora de mim, o que não é verdade. Tenho muitos, muitos amigos que me vêm ver. Muitas pessoas que eu conheço podem confirmar isso», afirmou, de forma clara, segurando um exemplar do New York Daily News, como prova de que o vídeo era recente.