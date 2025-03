É discreto, muito discreto: Revelamos tudo sobre o filho de José Castelo Branco

Guilherme Castelo Branco, filho do icónico José Castelo Branco, sempre viveu à sombra dos holofotes, mas com uma vida marcada pela discrição. Hoje, numa entrevista exclusiva, abre o coração a Portugal.

É discreto, muito discreto. Sendo filho de quem é, é natural que os flashes das câmaras o tenham perseguido durante anos. Falamos de Guilherme Castelo Branco, o único filho do rei do jet set, José Castelo Branco.

Nasceu em Lisboa e aos dois anos foi viver com a mãe e avós maternos para Almeirim, após a separação dos pais. Na adolescência veio o bullying e o lidar com a excentricidade de José Castelo Branco, que, segundo Guilherme, «abriu portas para que as pessoas pudessem ser quem eram». Ultrapassou esta fase e continuou o seu percurso, formando-se em Gestão de Marketing. Conheceu Elsa Abreu, com quem teve uma filha, a pequena Constança, de três anos. Guilherme seguiu as pegadas do pai e entrou no mundo da fama.

Hoje conhecemos melhor Guilherme Castelo Branco, numa entrevista exclusiva, no «Dois às 10».