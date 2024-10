Vida de José Castelo Branco em risco? Filho do socialite informa: «Agravou»

José Castelo Branco divulgou que foi para o hospital com uma infeção grave e, agora, o filho do socialite atualizou o estado de saúde do pai

Na noite do passado domingo, dia 27 de outubro, José Castelo Branco dirigiu-se às urgências do Hospital de Cascais, por, segundo o socialite, estar «com uma infeção brutal».

Depois do comunicado do socialite, no programa «V+ Fama» de dia 28, segunda-feira, Guilherme Castelo Branco, filho de José Castelo Branco, atualizou o público do estado de saúde do pai. «O meu pai está relativamente bem de saúde. Mas houve aqui uma pequena preocupação, porque ele, há coisa de duas semanas, foi diagnosticado com uma infeção urinária», começou por explicar Guilherme.

«Começou a ser tratado, só que, entretanto, na sexta-feira, dia em que vou lá jantar com a minha filha, ele já se estava a queixar do pé. Ao tentar separar os gatos com o pé, um dos gatos, deu-lhe uma valente mordidela e a infeção agravou», acrescentou Guilherme Castelo Branco.

«Quando a infeção agravou, no domingo, ele decidiu ir ao hospital para fazer o tratamento, porque realmente o antibiótico não estava a dar resultados. Agora, está a ser novamente medicado e terá de aguardar 48 horas para saber se realmente está a fazer efeito», rematou o filho do socialite.