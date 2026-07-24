É irmão de uma das apresentadoras mais conhecidas da televisão portuguesa e faz sucesso numa área bem diferente

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Enquanto Filomena Cautela é um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa, o irmão, José Cautela, tem conquistado o seu próprio lugar de destaque... mas numa área completamente diferente. Ou melhor, em duas.

De segunda a sexta-feira, dedica-se à medicina dentária, área onde segue uma tradição familiar. Aos fins de semana, troca a bata pelo fato de piloto e entra em pista para competir ao mais alto nível, somando vitórias em Portugal e além-fronteiras.

"Eu tenho dois amores". A frase da conhecida canção de Marco Paulo encaixa na perfeição na vida de José Cautela, que conseguiu conciliar duas paixões sem abdicar de nenhuma.

Filho e neto de dentistas, José Cautela cresceu rodeado pela profissão que acabaria por escolher. Há mais de uma década que se dedica à reabilitação oral e à estética dentária, mantendo viva a tradição da família.

Mas a medicina nunca foi o único sonho. A paixão pelos automóveis levou-o a apostar seriamente no automobilismo e, hoje, é um nome em destaque nas competições, acumulando resultados de relevo, incluindo uma vitória este ano na European Le Mans Series.

O apoio especial de Filomena Cautela

Apesar de terem escolhido caminhos profissionais muito diferentes, os irmãos mantêm uma relação muito próxima. José não esconde o orgulho que sente por Filomena Cautela e garante que a apresentadora é uma das maiores alegrias da sua vida. Há até uma superstição que faz questão de partilhar: sempre que a irmã consegue assistir às corridas, a sorte parece estar do seu lado.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Além da carreira na medicina dentária e do automobilismo, José Cautela vive também uma fase muito feliz a nível pessoal. Casado com Catarina, que partilha a mesma profissão, considera que o maior desafio da sua vida começou com a paternidade. Entre consultas, corridas e a vida familiar, divide o tempo entre as responsabilidades do consultório, a adrenalina das pistas e o papel de pai.

Uma rotina intensa que prova que, por vezes, não é preciso escolher entre dois sonhos para alcançar o sucesso.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: José Cautela Filomena Cautela Dois às 10 Televisão Piloto
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

«Faz toda a diferença»: Cristina Ferreira revela o hábito que nunca falha para cuidar da pele

Há 42 min

Alemães estão rendidos a este recanto português que parece saído das Maldivas

Há 57 min

Filipa viu a filha de quatro dias morrer-lhe nos braços: «Foi como a Virgem Maria, que entregou o filho a Deus»

Hoje às 12:02

Inês Aires Pereira está noiva! E o pedido de casamento não podia ser mais emocionante

Hoje às 09:07

A ilha de piratas com piscina que está a fazer sucesso entre famílias portuguesas

Ontem às 16:04

Cristina Ferreira mostra-se indignada com notícia sobre Ruth Marlene: «Acho mesmo triste»

Ontem às 13:57

Após perder parte da perna, Rodrigo temeu que a namorada o deixasse. A resposta que ouviu está a comover

Ontem às 12:22
MAIS

Mais Vistos

Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver e vestir uma roupa bonita»

22 jul, 11:12

Cristina Ferreira reage às recentes notícias sobre Ruth Marlene: «Alguém tem noção do que é isto?»

Ontem às 10:33

Cristina Ferreira recebe mensagem sobre Ruth Marlene: «Deu um concerto e chorou em palco»

Ontem às 10:45

Cristina Ferreira reage ao caso do momento: «Ficámos chocados quando a notícia surgiu»

Há 3h e 58min

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

«Faz toda a diferença»: Cristina Ferreira revela o hábito que nunca falha para cuidar da pele

Há 42 min

Alemães estão rendidos a este recanto português que parece saído das Maldivas

Há 57 min

Inês Aires Pereira está noiva! E o pedido de casamento não podia ser mais emocionante

Hoje às 09:07

Sandra Felgueiras declara-se a pessoa especial: «A vida ao teu lado é uma felicidade constante»

Ontem às 08:53

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

«Faz toda a diferença»: Cristina Ferreira revela o hábito que nunca falha para cuidar da pele

Há 42 min

Alemães estão rendidos a este recanto português que parece saído das Maldivas

Há 57 min

Filipa viu a filha de quatro dias morrer-lhe nos braços: «Foi como a Virgem Maria, que entregou o filho a Deus»

Hoje às 12:02

É irmão de uma das apresentadoras mais conhecidas da televisão portuguesa e faz sucesso numa área bem diferente

Hoje às 11:01