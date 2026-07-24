É irmão de uma das apresentadoras mais conhecidas da televisão portuguesa e faz sucesso numa área bem diferente

Enquanto Filomena Cautela é um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa, o irmão, José Cautela, tem conquistado o seu próprio lugar de destaque... mas numa área completamente diferente. Ou melhor, em duas.

De segunda a sexta-feira, dedica-se à medicina dentária, área onde segue uma tradição familiar. Aos fins de semana, troca a bata pelo fato de piloto e entra em pista para competir ao mais alto nível, somando vitórias em Portugal e além-fronteiras.

"Eu tenho dois amores". A frase da conhecida canção de Marco Paulo encaixa na perfeição na vida de José Cautela, que conseguiu conciliar duas paixões sem abdicar de nenhuma.

Filho e neto de dentistas, José Cautela cresceu rodeado pela profissão que acabaria por escolher. Há mais de uma década que se dedica à reabilitação oral e à estética dentária, mantendo viva a tradição da família.

Mas a medicina nunca foi o único sonho. A paixão pelos automóveis levou-o a apostar seriamente no automobilismo e, hoje, é um nome em destaque nas competições, acumulando resultados de relevo, incluindo uma vitória este ano na European Le Mans Series.

O apoio especial de Filomena Cautela

Apesar de terem escolhido caminhos profissionais muito diferentes, os irmãos mantêm uma relação muito próxima. José não esconde o orgulho que sente por Filomena Cautela e garante que a apresentadora é uma das maiores alegrias da sua vida. Há até uma superstição que faz questão de partilhar: sempre que a irmã consegue assistir às corridas, a sorte parece estar do seu lado.

Além da carreira na medicina dentária e do automobilismo, José Cautela vive também uma fase muito feliz a nível pessoal. Casado com Catarina, que partilha a mesma profissão, considera que o maior desafio da sua vida começou com a paternidade. Entre consultas, corridas e a vida familiar, divide o tempo entre as responsabilidades do consultório, a adrenalina das pistas e o papel de pai.

Uma rotina intensa que prova que, por vezes, não é preciso escolher entre dois sonhos para alcançar o sucesso.