José Cid recorda passado: «Tivemos um bebé que morreu»

O cantor descreve hoje uma vida de felicidade e ao lado da companheira e não esconde o orgulho em partilhar a vida com alguém tão especial.

Recordamos uma entrevista ao programa «Dois às 10», em 2021, em que José Cid, agora com 83 anos, abriu o coração sobre um episódio marcante da sua vida pessoal. O cantor recordou a relação breve que viveu com Gabriela Carrascalão nos anos 80 e revelou, pela primeira vez, que desse amor nasceu um bebé que não sobreviveu. «Tivemos um bebé que morreu», partilhou, acrescentando que só soube dessa perda muitos anos depois.

José Cid conheceu Gabriela em 1983, numa altura em que ambos seguiam caminhos diferentes. A relação não continuou naquela altura, mas o destino voltou a juntá-los 30 anos mais tarde, depois de ambos se separarem dos seus parceiros. “A Gabriela é princesa”, disse Cid com ternura, referindo-se ao facto de a atual mulher ser bisneta da última rainha de Timor, que abdicou a favor do Rei D. Luís.

Casados há mais de uma década, o cantor descreve hoje uma vida de felicidade e ao lado da companheira e não esconde o orgulho em partilhar a vida com alguém tão especial.

Recorde-se que José Cid é um dos nomes maiores da música portuguesa e foi o segundo artista nacional a ser distinguido com o Grammy Latino de Excelência Musical, depois de Carlos do Carmo.

No programa desta manhã, 15 de abril, recebemos o cantor que partilhou detalhes da sua história de amor com Gabriela, descrevendo-a como «um anjo que me caiu do céu», destacando o impacto positivo que ela teve na sua vida.

José Cid confessou que Gabriela o «põe na ordem também, um bocadinho», e elogiou as suas habilidades culinárias. O músico revelou que, após um ano de relacionamento, Gabriela viajou várias vezes para Timor, e ele sentia muitas saudades. A relação solidificou-se, culminando num casamento que trouxe felicidade a ambos.

