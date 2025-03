Surpreenda-se com o fundo de ecrã do telemóvel deste galã da TVI!

Ator da TVI deixou escapar o que tem como fundo do seu telemóvel e deixou todos rendidos...

José Condessa e Luisinha Oliveira, o casal que tem conquistado corações em Portugal, está a aproveitar umas férias no Brasil.

As imagens publicadas nas redes sociais mostram o casal a desfrutar de momentos a dois e a explorar as paisagens deslumbrantes da cidade. Uma das imagens mostra José Condessa durante um passeio de helicóptero sobre a cidade e deixa escapar o fundo de ecrã do telemóvel do ator: uma fotografia da namorada, Luisinha Oliveira, a preto e branco. É caso para dizer: que romântico!