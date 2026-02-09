Como cresceu. José Fidalgo mostra-se com o filho mais velho: «Está lindo e cada vez mais parecido com o pai»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 39min

Discreto quanto à vida privada, José Fidalgo surpreendeu os fãs ao partilhar um momento raro e especial ao lado do filho, Lourenço, de 16 anos, numa imagem que rapidamente despertou reações e elogios.

José Fidalgo surpreendeu os seguidores ao abrir uma rara exceção ao mostrar um pouco da sua vida pessoal nas redes sociais. O ator recorreu ao Instagram para partilhar uma fotografia ao lado do filho, Lourenço, num momento cúmplice que rapidamente conquistou os fãs.

Na legenda da imagem, José Fidalgo escreveu de forma simples, mas carregada de emoção: “E agora está assim. Momentos que ficam para sempre. Amo-te.” Uma declaração que não passou despercebida e que mostra o lado mais reservado e familiar do ator.

A partilha gerou uma onda de reações na caixa de comentários. Muitos seguidores mostraram-se surpreendidos com o crescimento do jovem, deixando elogios como “Ele está enorme”, “Lindos” ou “Umas brasas”. No entanto, o comentário que mais se repetiu foi a semelhança entre pai e filho, com vários fãs a sublinharem que Lourenço está cada vez mais parecido com José Fidalgo.

Conhecido por proteger a privacidade da família, o ator acabou por derreter os seguidores com este registo raro, provando que, mesmo longe dos holofotes, há momentos que merecem ser partilhados.

Temas: Jose Fidalgo Novelas TVI Dois às 10

