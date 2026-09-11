De cortar a respiração. José Raposo mostra-se rendido a Sara Barradas: «Afrodite sob a forma humana»

Tem nome de uma fruta. Esta estrela da TVI é mãe e a filha encanta as redes sociais: «Um sério caso de amor»

José Raposo voltou a usar as redes sociais para mostrar o amor que sente por Sara Barradas.

O ator partilhou uma fotografia da mulher, que surge com um elegante vestido rosa-claro, e não poupou nos elogios.

«Afrodite apresenta-se sob forma humana numa festa», escreveu José Raposo na legenda da publicação, comparando a atriz à deusa grega da beleza e do amor.

Sara Barradas não tardou a reagir à declaração pública do marido. Nos comentários, entrou na brincadeira e respondeu também com «Afrodite», acompanhando a mensagem com um emoji de uma cara a rir.

Mas a atriz terminou a troca de declarações com uma mensagem bem mais romântica: «Amo-te», escreveu, juntando vários corações vermelhos.

O casal voltou assim a mostrar a cumplicidade que mantém e que faz questão de partilhar, ocasionalmente, com os seguidores.