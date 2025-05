Cláudio Ramos deixa largos elogios a cara conhecida: «É um homem muito interessante»

Antes de se tornar conhecido no «Big Brother», Cláudio Ramos já se tinha estreado em televisão! Veja as imagens

Cláudio Ramos não poupou elogios a José Rodrigues Dos Santos.

No final da emissão desta terça-feira do programa «Dois às 10», Cláudio Ramos surpreendeu os espectadores com um momento de reflexão ao recordar um colega da TVI: o jornalista e escritor José Rodrigues dos Santos.

Com a sinceridade que o caracteriza, Cláudio partilhou com o público um momento pessoal: «A última conversa foi bastante interessante», afirmou, ao relembrar um dos últimos diálogos que teve com o jornalista no contexto do programa.

O apresentador não poupou elogios ao colega, destacando as suas múltiplas qualidades: «É um homem muito interessante, em todos os aspetos», reforçou Cláudio Ramos, deixando evidente a admiração que nutre por José Rodrigues dos Santos, tanto a nível profissional como pessoal.