O que revelam os vídeos gravados pelo jovem de 15 anos que matou a mãe está a chocar o país

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Gabriela
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O caso que está a chocar o país.

A investigação da TVI ao caso que tem chocado o país trouxe novos elementos sobre a a família de Gabriela, a mulher de 33 anos morta em Algés.

Segundo a informação revelada, existem vídeos gravados pelo próprio filho, atualmente com 15 anos e detido no âmbito do processo, que mostram episódios de violência ocorridos no interior da habitação.

As imagens documentam situações em que a mãe agride a filha mais nova, então com quatro anos. No entanto, os registos mostram também agressões praticadas pelo adolescente contra a progenitora, incluindo episódios descritos como particularmente violentos.

Os novos dados reforçam a ideia de que a violência não surgiu de forma repentina nem esteve associada a um único episódio isolado. Pelo contrário, apontam para um contexto familiar marcado por conflitos recorrentes e sucessivos episódios de agressividade.

A reportagem revela ainda que o agregado familiar já era conhecido das entidades competentes. Documentos e esclarecimentos da Polícia de Segurança Pública indicam que situações relacionadas com esta família tinham sido registadas, avaliadas e comunicadas às autoridades e aos serviços de promoção e proteção de crianças e jovens.

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Num dos excertos exibidos pela TVI, a PSP afirma que todas as ocorrências relacionadas com aquele agregado familiar foram encaminhadas para as entidades competentes, em articulação com as autoridades judiciárias e os serviços de proteção.

Outro dos elementos divulgados diz respeito a uma deslocação do jovem a uma esquadra para relatar alegadas agressões por parte da mãe. Segundo o esclarecimento da PSP apresentado na reportagem, o adolescente referiu factos anteriores e afirmou possuir vídeos relacionados com essas situações. A polícia acrescenta que a situação já se encontrava sinalizada e sob acompanhamento das entidades responsáveis.

A mesma documentação refere ainda que foi sugerido ao jovem que se dirigisse à Casa Maria, em Oeiras, acompanhado por um adulto de confiança, por se tratar de uma estrutura especializada no apoio a crianças e jovens.

As novas revelações surgem numa altura em que a investigação continua a decorrer e em que permanecem por esclarecer vários aspetos do caso. Os vídeos agora conhecidos ajudam, porém, a traçar um retrato mais amplo de uma realidade familiar marcada por sucessivos episódios de violência e já acompanhada pelas autoridades antes do desfecho fatal.

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