Aos 82 anos e com a vitalidade de 30: descobrimos o que este homem faz

Aos 82 anos, a maioria das pessoas espera sinais de cansaço e problemas de saúde. Mas este homem desafia todas as expectativas: parece ter apenas 30 anos. Descobre como ele mantém uma vitalidade incrível e uma saúde invejável que deixa médicos e especialistas boquiabertos. O que ele faz no dia a dia vai mudar a tua forma de ver o envelhecimento.

Juan López, de 82 anos, é conhecido como “Superlópez”. Apesar da sua idade, mantém um corpo comparável ao de alguém com apenas 30 anos, treina diariamente, participa em maratonas e bate recordes mundiais. Em declarações ao site espanhol Antena 3, Juan revelou o segredo da sua vitalidade: “Muito é genética, mas também treino”.

A sua relação com o desporto começou aos 66 anos, quando decidiu iniciar a corrida. “A corrida tornou-se o meu refúgio e uma forma de competir comigo mesmo”, explica. Desde então, os seus resultados têm sido notáveis: em 2024, foi campeão europeu de maratona na categoria M80 e, em 2025, bateu o recorde mundial de 50 quilómetros.

Hoje, Juan mantém 77% da sua massa muscular, algo que normalmente só se observa em pessoas com cerca de 30 anos. Universidades de várias partes do mundo têm estudado o seu caso, tentando identificar os fatores que contribuem para a sua juventude física, mas ainda não existe uma explicação definitiva.

Para Juan, o essencial é permanecer ativo: “O desporto dá-nos força, energia e saúde. A idade é apenas um número, desde que continuemos a cuidar do nosso corpo”, conclui.