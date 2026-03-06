Aos 82 anos e com a vitalidade de 30: descobrimos o que este homem faz

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Aos 82 anos, a maioria das pessoas espera sinais de cansaço e problemas de saúde. Mas este homem desafia todas as expectativas: parece ter apenas 30 anos. Descobre como ele mantém uma vitalidade incrível e uma saúde invejável que deixa médicos e especialistas boquiabertos. O que ele faz no dia a dia vai mudar a tua forma de ver o envelhecimento.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Juan López, de 82 anos, é conhecido como “Superlópez”. Apesar da sua idade, mantém um corpo comparável ao de alguém com apenas 30 anos, treina diariamente, participa em maratonas e bate recordes mundiais. Em declarações ao site espanhol Antena 3, Juan revelou o segredo da sua vitalidade: “Muito é genética, mas também treino”.

A sua relação com o desporto começou aos 66 anos, quando decidiu iniciar a corrida. “A corrida tornou-se o meu refúgio e uma forma de competir comigo mesmo”, explica. Desde então, os seus resultados têm sido notáveis: em 2024, foi campeão europeu de maratona na categoria M80 e, em 2025, bateu o recorde mundial de 50 quilómetros.

Hoje, Juan mantém 77% da sua massa muscular, algo que normalmente só se observa em pessoas com cerca de 30 anos. Universidades de várias partes do mundo têm estudado o seu caso, tentando identificar os fatores que contribuem para a sua juventude física, mas ainda não existe uma explicação definitiva.

Para Juan, o essencial é permanecer ativo: “O desporto dá-nos força, energia e saúde. A idade é apenas um número, desde que continuemos a cuidar do nosso corpo”, conclui.

Temas: Juan López

RELACIONADOS

Todos invejam o corpo deste rosto da TVI aos 47 anos. E ele revelou o segredo

Aos 81 anos, Lili Caneças desafia a idade e revela o segredo que mantém a sua forma física

Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física

A verdade por trás da forma física de Cristina Ferreira: as 3 coisas que não abdica

Fora do Estúdio

Cantora acarinhada pelos portugueses surge muito mais magra: «Antes de entrar num sítio, já sentia os olhares»

Hoje às 16:29

83 anos e este corpo? Atriz surpreende ao mostrar-se de biquíni

Hoje às 16:00

«Estou emocionado e histérico»: Nuno Markl prepara-se para fazer algo que não acontecia desde o início do internamento

Hoje às 15:23

Depois de falar de Francisco Monteiro, Bárbara Parada revela como conheceu o atual namorado

Hoje às 14:34

Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»

Hoje às 10:08

Cantora portuguesa surpreendida com gesto de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota: «Não mostro isto ao acaso»

Hoje às 09:42

Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física

Ontem às 17:00
MAIS

Mais Vistos

TVI anuncia os jurados do seu novo talent show: veja os nomes

Hoje às 11:34

Após rumores de separação, apresentadora da TVI explica porque bloqueou o marido nas redes sociais

Ontem às 10:20

"Grandes amigos afastaram-se de nós": Eduardo Madeira amizades rompidas após denúncia de bullying

Ontem às 11:22

“Descobri que o meu marido me traiu com a minha mãe”: Joana sofre com traição insólita

Ontem às 11:42

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

Ontem às 16:00

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

Ontem às 15:00

Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

4 mar, 17:00

Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

4 mar, 16:00

Fotos

Cantora acarinhada pelos portugueses surge muito mais magra: «Antes de entrar num sítio, já sentia os olhares»

Hoje às 16:29

83 anos e este corpo? Atriz surpreende ao mostrar-se de biquíni

Hoje às 16:00

Aos 82 anos e com a vitalidade de 30: descobrimos o que este homem faz

Hoje às 16:00

«Estou emocionado e histérico»: Nuno Markl prepara-se para fazer algo que não acontecia desde o início do internamento

Hoje às 15:23