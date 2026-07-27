Judite Sousa mostra registo raro com alguém muito especial: «A única fotografia que tenho»

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Judite Sousa emocionou os seguidores ao partilhar um verdadeiro "tesourinho" nas redes sociais.

A jornalista revelou uma fotografia rara, onde os pais surgem juntos, e explicou o significado especial que a imagem tem para si. "Nas gavetas da vida, encontrei para registo eterno (antes que se perdesse) a única fotografia que tenho com os meus pais juntos", escreveu na legenda da publicação.

A comunicadora explicou ainda a coincidência que tornou este registo ainda mais marcante. "Que ironia do destino! Estiveram juntos no dia do lançamento de um livro: um livro como elemento de proximidade. Uma história que não voltará a repetir-se e é por essa razão que faz todo o sentido perpetuá-la", acrescentou.

A publicação rapidamente reuniu inúmeras reações de carinho por parte dos seguidores, que elogiaram a partilha e destacaram a importância de preservar memórias tão especiais.

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Temas: Judite Sousa Televisao Dois às 10
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