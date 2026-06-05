Casamento de Júlia Palha escondeu um momento especial que só agora foi descoberto

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O casamento de Júlia Palha e Frederico Porém Murta continua a dar que falar.

Depois de ter sido revelado que o noivo decidiu eternizar o nome da atriz no peito logo após a troca das alianças, surge agora um novo detalhe que está a encantar os fãs do casal: o gesto romântico foi totalmente correspondido.

Num vídeo partilhado nas redes sociais por uma das convidadas presentes na cerimónia, é possível ver Júlia Palha a fazer uma pequena tatuagem poucas horas depois de ter dito o tão esperado "sim". Apesar de o momento ter acontecido de forma discreta, as imagens acabaram por se espalhar rapidamente e não passaram despercebidas aos seguidores.

A atriz optou por uma homenagem simples, mas carregada de significado. Júlia tatuou a letra "F", inicial do nome de Frederico, numa zona próxima da orelha, eternizando assim o amor que une o casal.

A cumplicidade entre os dois tem sido um dos aspetos mais elogiados desde o casamento, que reuniu familiares, amigos e várias caras conhecidas. Agora, esta nova prova de amor veio reforçar a ideia de que Júlia Palha e Frederico Porém Murta estão a viver uma das fases mais felizes das suas vidas.

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Temas: Julia Palha Casamento Dois às 10
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