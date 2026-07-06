O casamento foi memorável e a lua de mel promete ser igual. Júlia Palha e o marido já aterraram em destino de sonho

  • Dois às 10

Depois de ter subido ao altar com Frederico Porém Murta, no final de maio, Júlia Palha continua a desfrutar da lua de mel e tem partilhado vários momentos da viagem com os seguidores.

A atriz escolheu a mítica Route 66, nos Estados Unidos da América, como destino para celebrar esta nova fase da sua vida ao lado do marido. Nas redes sociais, Júlia Palha publicou novas fotografias da viagem, onde o casal surge a desfrutar de paisagens emblemáticas e de vários momentos a dois.

As imagens não passaram despercebidas aos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com elogios.

Casados desde o final de maio, Júlia Palha e Frederico Porém Murta continuam, assim, a partilhar alguns dos momentos mais especiais desta viagem, que está a conquistar os seguidores da atriz.

Temas: Julia Palha Casamento Dois às 10 Novelas Route 66
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