Juliana revela detalhes de conversa com Diogo Afonso após a gala do «Secret Story»

Juliana Leão foi a mais recente concorrente expulsa do Secret Story. Nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, a agora ex-concorrente marcou presença no Dois às 10 para a sua primeira grande entrevista.

A relação com Diogo Afonso

Juliana falou sobre a sua relação com Diogo Afonso, com quem se cruzou no reality show da TVI.

«Conversámos um bocadinho na saída, mas não foi uma conversa profunda, que desse para falar sobre muita coisa, porque também tinha as minhas amigas à espera e estava ali muita gente…», começou por dizer Juliana, ao ser questionada pelos apresentadores sobre o reencontro com Diogo Afonso.

A jovem contou ainda que, apesar da conversa ter sido curta, não ficou surpresa com o que ouviu de Diogo Afonso. «Ele disse algo que eu já tinha mencionado dentro da casa», revelou. «Quando estou lá dentro e passo dois meses e meio, tudo o que vivi continua muito presente em mim, porque estou naquela bolha. E disse-lhe que, para o Diogo Afonso, talvez pudesse ser diferente, já que ele saiu na terceira semana e eu estava lá há 11», explicou.

«O Diogo Afonso sempre foi a minha tranquilidade dentro da casa, transmitia-me muita calma e conforto, e foi isso que senti. Fiquei feliz de o ver e, além disso, houve uma dinâmica na casa em que eu disse que, mesmo que cá fora não resultasse em nada, queria sempre levá-lo como amigo», acrescentou ainda Juliana, revelando não estar magoada com o ex-colega.

O segredo que abalou o país

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Juliana falou sobre o seu segredo, que gerou grande polémica nesta edição do Secret Story.

«Eu conheço a mãe que tenho e sempre foi uma pessoa que, à frente das outras pessoas, parecia a melhor mãe do mundo. Tínhamos momentos muito bons, mas quando eram maus, eram realmente muito maus. E isso ficava mais entre quatro paredes, não sendo tão exposto», iniciou Juliana ao falar sobre a mãe.

A jovem confessou ainda que não teve contacto com a mãe quando entrou no programa e não tem intenções de restabelecer a comunicação. «É uma pessoa que me desestabiliza muito emocionalmente», explicou.

Juliana quis deixar claro que, apesar da sua relação conturbada com a mãe, o seu amor por ela nunca esteve em questão: «Há uma coisa que eu quero deixar clara. Eu tive momentos bons com a minha mãe também», afirmou, respondendo a algumas críticas que recebeu.

Recorde-se que o segredo de Juliana era: «Fui obrigada a sair do meu país». A jovem revelou que a mãe tentou atropelá-la várias vezes e que, em determinados momentos, chegou a passar fome por estar trancada no quarto.