Quem a vê hoje não a reconheceria nestas fotos de há 8 anos: veja como Juliana mudou

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Registos fotográficos de há oito anos mostram uma versão de Juliana bastante distinta daquela que conhecemos hoje.

Aos 28 anos, Juliana, natural de Vila Nova de Santo André, foi uma das concorrentes mais marcantes do "Secret Story - Desafio Final", apesar de a sua participação ter durado apenas uma semana. Trabalhadora num restaurante e com o objetivo de estudar psicologia, apresenta-se como alguém frequentemente subestimada à primeira impressão, mas que rapidamente revela um lado forte, combativo e sem medo de dizer o que pensa.

A sua passagem anterior pelo "Secret Story 8", o primeiro reality show onde participou, ficou marcada pelo segredo “Fui obrigada a sair do meu país” e por uma das missões mais polémicas de sempre — o sonambulismo — que deu muito que falar entre colegas e público. Já no "Secret Story - Desafio Final", entrou determinada a mostrar uma versão mais completa de si mesma, pronta para enfrentar qualquer adversário e, ao mesmo tempo, entreter quem acompanha o programa.

Fora da televisão, Juliana também desperta curiosidade pela sua transformação física ao longo dos anos. Há cerca de oito anos, apresentava-se loira e com um estilo bastante diferente do atual — quase irreconhecível — evidenciando uma mudança marcante na sua imagem até aos dias de hoje.

Veja na galeria acima algumas imagens que ilustram a sua evolução.

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Temas: Juliana Secret Story - Desafio Final
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