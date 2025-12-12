Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Os fãs estão solidários com o ator Júlio César, que publicou uma fotografia do filho nas redes sociais.

Júlio César está a viver um dos momentos mais difíceis da sua vida. O ator perdeu o filho, Hugo, de 58 anos, que não resistiu a uma doença prolongada. A notícia abalou amigos, colegas e admiradores, que têm deixado inúmeras mensagens de apoio.

Hugo enfrentava problemas de saúde há vários anos. Em 2020, foi submetido a uma cirurgia de alto risco a um aneurisma da aorta torácica. Meses depois, quando contraiu uma bactéria hospitalar, viu a recuperação tornar-se ainda mais complicada. Nessa fase, Júlio César tomou a decisão de abdicar de tudo para se dedicar inteiramente ao filho, como partilhou numa emotiva entrevista a Manuel Luís Goucha.

Na manhã desta sexta-feira, dia 12, o ator recorreu ao Facebook para fazer uma simples, mas poderosa homenagem. Publicou uma fotografia do filho, acompanhada apenas de reticências. A partilha gerou de imediato dezenas de mensagens de choque e condolências: «Os meus sentidos pêsames», «Não tenho palavras», «Abraço de força», são alguns dos comentários que se podem ler.

Recorde-se que, há cerca de um ano, Júlio César revelou publicamente que tinha superado a sua própria batalha contra um cancro no pulmão. Agora, enfrenta um novo e profundo luto, marcado pela perda do filho mais velho.