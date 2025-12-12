Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

  • Dois às 10
  • Há 50 min

Os fãs estão solidários com o ator Júlio César, que publicou uma fotografia do filho nas redes sociais.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Júlio César está a viver um dos momentos mais difíceis da sua vida. O ator perdeu o filho, Hugo, de 58 anos, que não resistiu a uma doença prolongada. A notícia abalou amigos, colegas e admiradores, que têm deixado inúmeras mensagens de apoio.

Hugo enfrentava problemas de saúde há vários anos. Em 2020, foi submetido a uma cirurgia de alto risco a um aneurisma da aorta torácica. Meses depois, quando contraiu uma bactéria hospitalar, viu a recuperação tornar-se ainda mais complicada. Nessa fase, Júlio César tomou a decisão de abdicar de tudo para se dedicar inteiramente ao filho, como partilhou numa emotiva entrevista a Manuel Luís Goucha.

Na manhã desta sexta-feira, dia 12, o ator recorreu ao Facebook para fazer uma simples, mas poderosa homenagem. Publicou uma fotografia do filho, acompanhada apenas de reticências. A partilha gerou de imediato dezenas de mensagens de choque e condolências: «Os meus sentidos pêsames», «Não tenho palavras», «Abraço de força», são alguns dos comentários que se podem ler.

Recorde-se que, há cerca de um ano, Júlio César revelou publicamente que tinha superado a sua própria batalha contra um cancro no pulmão. Agora, enfrenta um novo e profundo luto, marcado pela perda do filho mais velho.

Temas: Julio Cesar Novelas

Fora do Estúdio

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Há 3h e 56min

Taróloga prevê possível vencedor do «Secret Story 9»

Hoje às 08:55

Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»

Ontem às 14:35

Depois das cerimónias fúnebres, mãe de Noori procura os motivos que levaram à morte da filha: «Uma verdade que não tenho»

Ontem às 13:53

Liliana Filipa toma atitude 'radical' em relação a Daniel Gregório

Ontem às 11:07

Após o Especial onde foi revelado o segredo de Pedro Jorge, Cristina Ferreira ainda deixou uma mensagem

Ontem às 09:29

Último texto de Clara Pinto Correia é divulgado após a sua morte

10 dez, 15:21
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

10 dez, 12:18

Homem pensava estar a atacar o vizinho, mas acabou por matar o filho de 17 anos. Tudo aconteceu no Montijo

Há 3h e 15min

Não parece a mesma. Sandrina revela o produto que a ajudou a mudar de corpo: «Emagreci 15 quilos»

Hoje às 10:53

Sandrina revela quem é o seu melhor amigo e 'choca' Cláudio Ramos

Hoje às 10:57

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Há 46 min

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

Fotos

Médicos alertam que transpirar à noite pode ser sinal de algo grave

Há 16 min

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Há 46 min

Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Há 50 min

Descubra por que o chá de folhas de nespereira está a ser falado por todos

Há 1h e 16min