Durante décadas foi o ícone da música romântica. Hoje, enfrenta o maior escândalo da carreira

Durante décadas foi uma das vozes mais associadas ao amor e ao romantismo. Agora, o nome Julio Iglesias surge ligado a graves denúncias.

Julio Iglesias pronunciou-se pela primeira vez sobre as graves acusações de que foi alvo, envolvendo alegados crimes de agressão sexual e tráfico de seres humanos. Em declarações à revista Hola!, o cantor espanhol optou pela prudência, garantindo que este não é ainda o momento para falar em detalhe, mas assegurando que está a preparar cuidadosamente a sua defesa.

Segundo a publicação, o artista prefere manter-se em silêncio nesta fase sensível do processo, estando a reunir todos os elementos necessários para responder às acusações.

As acusações contra Julio Iglesias

Recorde-se que duas antigas funcionárias do cantor apresentaram queixas no Ministério Público da Audiência Nacional de Espanha, no passado dia 5 de janeiro, alegando terem sido vítimas de agressões sexuais e de tráfico de seres humanos. A informação foi confirmada pelas advogadas da organização não-governamental Women’s Link, que representa legalmente as duas mulheres e que revelou que estas serão ouvidas pelas autoridades.

Os testemunhos foram tornados públicos no âmbito de uma investigação jornalística de três anos, conduzida pelo jornal espanhol elDiario.es. As denúncias dizem respeito a alegados abusos ocorridos entre janeiro e outubro de 2021, em residências que Julio Iglesias possui na República Dominicana e nas Bahamas.

De acordo com os relatos, uma empregada doméstica e uma fisioterapeuta afirmam que o cantor, então com 77 anos, adotava comportamentos controladores, de assédio e abuso de poder. Uma das mulheres garante que foi pressionada a manter encontros sexuais com o artista, tendo sido alvo de agressões físicas, incluindo alegada penetração não consensual.

O tema foi comentado no programa matinal da TVI, Dois às 10, com os analistas a considerarem que este tema ainda vai dar muito que falar.

O caso continua a ser acompanhado pelas autoridades espanholas, enquanto Julio Iglesias prepara a sua resposta judicial às acusações que marcaram profundamente a sua imagem pública.