Pelos brancos na barba? Este gel resolve o problema em minutos

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Filho de Sónia saiu de casa para ir ter com amigos e nunca mais regressou: «Não consigo suportar a dor»

Fácil de aplicar e com resultados que duram várias semanas.

A barba grisalha nem sempre é bem-vinda, e há cada vez mais homens a procurar formas práticas de adiar esse momento sem recorrer ao barbeiro todas a semanas. É nesse contexto que surge esta tinta em gel da Just For Men, pensada especificamente para cobrir pelos brancos na barba e no bigode, com um preço abaixo dos 9€.

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Pensada para pelo mais grosso

Ao contrário do cabelo, o pelo facial costuma ser mais rígido e difícil de cobrir com tintas comuns. Por isso, esta fórmula em gel, sem amónia, foi desenvolvida especificamente para este tipo de pelo mais espesso. O processo é simples: aplica-se o produto com o pincel incluído nas zonas pretendidas, deixa-se atuar cerca de cinco minutos e enxagua-se no duche. Um utilizador resume bem essa rapidez: "muito fácil de aplicar com a escova que vem na caixa, em apenas cinco minutos cobre totalmente os pelos brancos, deixando um tom muito natural".

Semanas sem precisar de retoque

Depois da aplicação, o efeito costuma manter-se durante várias semanas, até o pelo voltar a crescer, o que evita ter de repetir o processo com frequência. Um comprador vê nisso uma vantagem económica clara: "ideal para manter a barba impecável sem gastar dinheiro no barbeiro, rende bastante e a cor dura semanas".

Também cuida do pelo

A fórmula inclui óleo de coco, aloé vera e biotina, pensados para hidratar o pelo e evitar que fique áspero ao toque. Segundo os utilizadores, o produto não costuma causar irritação na pele, e o resultado costuma agradar tanto pelo aspeto como pelo preço acessível.

Vale a pena?

Com 4,2 estrelas na Amazon e o selo de Escolha da Amazon, esta tinta em gel é uma alternativa prática para quem quer disfarçar os pelos brancos da barba sem recorrer a tratamentos mais caros ou demorados.

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Veja aqui como aplicar o produto:

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