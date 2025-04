32 quilos mais magra, Katia Aveiro partilha vídeo inacreditável de transformação: «Era um caso perdido»

O antes e depois polémico de Katia Aveiro: Irmã de Cristiano Ronaldo surpreende com menos 27 kg

Katia Aveiro, irmã do famoso jogador de futebol Cristiano Ronaldo, tem sido uma inspiração para muitos, especialmente após revelar a sua impressionante jornada de perda de peso. No passado domingo, 30 de março, a empresária partilhou um vídeo nas suas redes sociais que deixou os seguidores maravilhados. O vídeo mostra a sua transformação física ao longo do último ano, evidenciando uma perda de peso significativa de 32 quilos.

Nas imagens, Katia Aveiro aparece a usar o mesmo vestido em duas ocasiões distintas: a primeira, em fevereiro de 2024, e a segunda, em março de 2025. A diferença na sua silhueta é notável e dá uma ideia clara do esforço e dedicação que a irmã de Cristiano Ronaldo investiu para alcançar os seus objetivos de saúde e bem-estar.

Acompanhado do vídeo, Katia fez questão de partilhar uma mensagem poderosa na legenda. «Eu era um caso perdido!!! Diziam por aí!!!», escreveu, refletindo sobre o ponto de partida da sua jornada. «Fui lá e fiz diferente!!!», acrescentou, mostrando que não se deixou abater pelos comentários negativos.

Katia Aveiro não teve receio de partilhar os números que marcaram o início e o fim da sua transformação. Quando usou o vestido pela primeira vez, em fevereiro de 2024, a balança registava 100 quilos. Hoje, com orgulho, ela revelou que o seu peso atual é de 68 quilos. Trata-se de uma diferença de 32 quilos que reflete não apenas uma mudança física, mas também mental e emocional.

Veja, em baixo, o vídeo:

Recorde-se que, em novembro de 2024, Katia Aveiro já havia partilhado a sua jornada de transformação no programa «Dois às 10», onde falou abertamente sobre a sua perda de peso. Na altura, a irmã de Cristiano Ronaldo já havia perdido 27 quilos, exibindo uma aparência notoriamente diferente e deixando claro o esforço e a determinação que a conduziram até aquele ponto da sua jornada.