Katia Aveiro 'ignora' noivado de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: «Se a Katia não fala, não é verdade!»

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 20min
Katia Aveiro, Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo
Katia Aveiro, Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Cristina Ferreira lançou a polémica ao comentar o noivado entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, sugerindo que o silêncio da irmã do craque pode ser sinal de que não há noivado.

O pedido de casamento de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez foi tema de destaque, esta quinta-feira, dia 14, na rubrica «Conversas de Café», do programa «Dois às 10», apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. De forma inesperada, surgiu a dúvida sobre se a publicação feita por Georgina Rodríguez no Instagram corresponderia, de facto, a um pedido oficial.

Gonçalo Quinaz foi perentório: «Não sei qual foi a intenção dela. Acredito que eles vão casar-se, mas não acredito que isto tenha sido um pedido oficial». O comentador justificou a sua posição com a ausência de qualquer manifestação por parte de Cristiano Ronaldo. Nesse momento, os restantes mostraram-se de acordo, sublinhando ainda que nem as irmãs do jogador, Katia Aveiro e Elma Aveiro, nem a mãe, Dolores Aveiro, se pronunciaram publicamente sobre o assunto. «Se a Katia não fala, não é verdade!», disse Cristina Ferreira.

Inicialmente, Cláudio Ramos manifestou descrença relativamente a estas dúvidas, defendendo que o pedido teria acontecido. Porém, o silêncio do círculo familiar mais próximo do madeirense levou-o a rever a sua posição e admitir a estranheza da situação.

Também Cinha Jardim comentou o tema: «Se isto não aconteceu, ela está a pedi-las», acrescentando, no entanto, que acredita que o pedido de casamento existiu.

Temas: Katia Aveiro Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez

