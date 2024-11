Katia Aveiro oferece presentes 'de ouro' a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos: Veja aqui

Cláudio Ramos e Cristina Ferreira foram presenteados por Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo

Katia Aveiro esteve esta manhã no «Dois às 10» à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

A coleção de jóias

A irmã da estrela de futebol, marcou presença no programa das manhãs para falar sobre as mais recentes novidades na sua vida, entre elas, o lançamento da sua coleção de jóias.

Katia Aveiro lançou uma coleção de jóias dedicadas às mães.

Os presentes para Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Durante a entrevista, Katia Aveiro fez questão de presentear os apresentadores, oferecendo a cada um destes algo especial.

A Cristina Ferreira, Katia Aveiro ofereceu uma jóia da sua coleção. «Eu escolhi o teu menino com a tua inicial», disse, explicando que a jóia tem um pendente com um menino, que representa o filho da apresentadora, e um pendente com a inicial do nome de Cristina Ferreira.

Instantes depois, a irmã mais nova de Cristiano Ronaldo acabou por oferecer um presente a Cláudio Ramos: o livro «Café com Deus Pai». «É um livro que não fala sobre religião. Tem alguns versículos da Bíblia. O autor é um palestrante maravilhoso. Ele é motivacional e inspirador. Inspira muitas pessoas», começou por afirmar Katia Aveiro.

«No ano passado, comecei a ler este livro e, todos os dias, há uma mensagem diária. E, se levares isso para a tua vida, é uma inspiração para o que vivemos no dia a dia, para com quem nos cruzamos diariamente...», assinalou ainda.

«Perdi 27 kg»

No início da entrevista, Katia Aveiro foi desafiada pelos apresentadores a falar sobre uma das mais recentes e grandes mudanças na sua vida: a perda de peso.

Katia Aveiro contou que emagreceu 27 quilos.

«Em fevereiro, as minhas primas estiveram lá no Brasil e eu fiz um vídeo com elas a dançar de fato de banho e olhei e disse ‘eu não sou esta pessoa’. Foi saúde e foi estética, mas foi saúde, acima de tudo», começou por dizer.

«Foi bem difícil», confessou sobre a mudança de estilo vida. «Comecei a dieta de fechar a boca e depois entrei num jejum intermitente, que foi onde eu perdi mais», revelou ainda sobre o processo.

Katia Aveiro contou ainda que o irmão, Cristiano Ronaldo, foi muito importante para si neste processo de perda de peso: «O meu irmão foi uma influência muito importante para mim, porque, no início, quando eu decidi fazer dieta, ele olhou para mim e disse assim ‘faz dieta mas não vás à faca’, que é cirurgia, porque isso depois volta outra vez ao mesmo e eu tive essa consciência».