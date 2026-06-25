"Esqueceram o homem": Após dias de críticas, Katia Aveiro faz desabafo emocionado sobre o irmão

A vitória de Portugal frente ao Uzbequistão, por 5-0, no Mundial 2026, ficou marcada pelos dois golos de Cristiano Ronaldo. Mas, fora das quatro linhas, houve também uma mensagem que não passou despercebida.

Katia Aveiro, irmã do capitão da Seleção Nacional, recorreu às redes sociais para deixar uma longa e comovente partilha sobre Cristiano Ronaldo, depois dos dias em que o jogador foi alvo de críticas pela exibição frente ao Congo.

Na publicação, Katia começou por recordar aquilo que descreveu como dias particularmente difíceis para Cristiano Ronaldo. "Foi uma semana escura, de críticas injustas, de palavras atiradas sem coração, como se quisessem apagar uma carreira que foi construída com suor, dor, disciplina e uma vontade impossível de explicar", escreveu. A empresária lamentou ainda o tom de muitos comentários dirigidos ao irmão e considerou que houve quem esquecesse tudo aquilo que o jogador conquistou ao longo de mais de duas décadas de carreira.

Para Katia Aveiro, a resposta surgiu no mesmo local de sempre: dentro de campo. Sem recorrer a polémicas ou grandes declarações, Cristiano Ronaldo voltou a mostrar serviço com dois golos numa noite em que Portugal brilhou e garantiu a passagem à fase seguinte da competição. "Hoje, com zero surpresa para mim, ele respondeu como sempre respondeu: dentro de campo. Com garra. Com sangue nos olhos. Com a força de quem nasceu para lutar", escreveu.

Ao longo do texto, a irmã do internacional português destacou não apenas o atleta, mas também o homem por detrás da figura pública. "Esqueceram o homem, o filho, o pai, o irmão e o ser humano", afirmou. Numa das passagens mais emocionantes da publicação, Katia recordou as origens da família e o percurso de Cristiano Ronaldo, sublinhando o trabalho e os sacrifícios que marcaram a sua caminhada. "23 anos a partir pedra", resumiu, numa frase que rapidamente começou a ser partilhada pelos fãs.

A mensagem terminou com uma declaração de orgulho e admiração. "Orgulho em ti, meu irmão. Sempre. Até à morte", escreveu Katia Aveiro, garantindo que conhece melhor do que ninguém tudo aquilo que Cristiano Ronaldo teve de ultrapassar para chegar onde chegou. Para a empresária, independentemente das críticas, há algo que não muda: "Ele é um batalhador, um líder, um exemplo de entrega, disciplina e coragem."

Entre as muitas reações à publicação, destacou-se o comentário da cantora brasileira Fafá de Belém: "O MAIOR 👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️👑👑👑". Numa noite em que Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo para Portugal, as palavras da irmã acabaram por refletir o sentimento de muitos adeptos que continuam a ver no capitão da Seleção uma das maiores figuras da história do futebol português.



