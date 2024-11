«A Fazenda»: Kelly Bailey tece largos elogios a colega especial: «Lembro-me de chegar a casa e comentar com o Lourenço [Ortigão]...»

Kelly Bailey elogiou largamente o trabalho de um dos colegas na novela «A Fazenda»

Cláudio Ramos recebeu esta manhã, de dia 21 de novembro, no «Dois às 10», Inês Aguiar, Kelly Bailey e Margarida Corceiro, as protagonistas da nova novela da TVI «A Fazenda», que estreia na próxima segunda-feira, dia 25 de novembro.

As três atrizes conversaram com Cláudio Ramos sobre o novo projeto que estará no ar nas noites da TVI.

De regresso à ficção, Kelly Bailey faz largos elogios a Evandro Gomes

De regresso à ficção, depois de ter sido mãe, Kelly Bailey confessou estar entusiasmada com o novo projeto.

«Temos muitas caras novas neste projeto», disse a atriz, elogiando os novatos que integram o elenco da nova novela da TVI.

«Lembro-me de estar nos ensaios e de ver o Evandro, que é novo nisto, nunca fez nada, estão-lhe a dar esta responsabilidade de ser protagonista, e aquela vontade de fazer é tão bom e nós não podemos perder isto! Eu lembro-me de chegar a casa e até de comentar isso com o Lourenço [Ortigão], de ver isso nele!», partilhou ainda Kelly Bailey, elogiando o empenho do colega Evandro Gomes, que é uma das novas apostas da estação.

Talu (nome do personagoem interpretado por Evandro na novela) é um jovem angolano de estatura acima da média e porte atlético, com uma presença confiante e determinada de alguém que sabe o que quer e como o obter. Tem uma aura de mistério que o torna muito atraente. É filho de Lukenia Nascimento e nunca conheceu o seu pai. Cresceu numa aldeia da província de Huila, num ambiente onde as oportunidades escasseavam. Desde cedo, Talu sempre demonstrou que tinha objectivos definidos e capacidade de superar os obstáculos. Para isso, ele teve a ajuda de Gaspar, um empresário português radicado em Angola com quem a sua mãe tinha um relacionamento amoroso. Gaspar, que não tinha filhos, tomou Talu sob a sua protecção. Pagou-lhe os estudos de engenharia em Lisboa e, quando Talu regressou a Angola, deu-lhe emprego na sua fazenda agropecuária. Talu era um trabalhador empenhado e depressa se tornou no seu homem de confiança. Durante a faculdade, Talu namorou com Nadir, filha do sócio de Gaspar, que, como ele, estudava em Lisboa. Os dois acabaram por se separar e hoje são amigos, embora Nadir continue a gostar secretamente dele. O fim do namoro foi um golpe para Lukenia, que ambicionava casar o filho com uma herdeira rica. No início da história, ele conhece Eva, uma jovem portuguesa e os dois têm vivências muito diferentes e personalidades que colidem, mas ficam atraídos um pelo outro. No entanto, eles descobrem que estão em lados opostos da barricada, na disputa de uma herança que divide as suas famílias.

A coincidência que liga o próprio pai de Margarida Corceiro à novela «A Fazenda»

«Por exemplo, o meu pai, curiosamente, nasceu na Huíla», disse ainda, fazendo referência à província angolana onde se desenrola grande parte da novela. «Estás a gozar?», disse Cláudio Ramos, surpreendido com a revelação feita pela jovem.

«Não, não. É uma coincidência muito engraçada. A minha avó viveu lá muitos anos. Lá está, tal como a minha família, há muita gente com esta ligação a Angola. Acho que, nem que seja por isso, vão ligar-se à história. E é uma história bonita, de amor, com muitos altos e baixos», rematou a atriz.

Recorde-se que Margarida Corceiro iniciou sua carreira como atriz em 2019, ao participar na novela da TVI «Prisioneira». Em 2023, fez sua estreia como apresentadora do concurso Cabelo Pantene e foi escolhida como antagonista na décima temporada dos «Morangos com Açúcar».

Inês Aguiar revela episódio insólito nas gravações

Inês Aguiar é advogada na novela novela da TVI. A atriz confessa que foi um grande desafio interpretar uma personagem com uma profissão tão distante da sua realidade. Ainda assim, revelou que teve uma especial fonte de inspiração. «Tenho uma grande amiga que é advogada», revelou. A atriz contou ainda um episódio insólito: chegou a interromper uma cena, durante as gravações, para ligar à amiga que é advogada para confirmar se um termo relativo à área de advocacia estava correto.