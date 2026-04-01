Depois de Vicente Blue, Kelly Bailey fala do nome do segundo filho com Lourenço Ortigão

  • Dois às 10
  • 1 abr, 12:59

A viver uma das fases mais felizes da sua vida, Kelly Bailey esteve esta quarta-feira, 1 de abril, no programa “Dois às 10” e abriu o coração sobre a segunda gravidez.

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Depois do nascimento de Vicente Blue, fruto da relação com Lourenço Ortigão, o casal prepara-se agora para receber o segundo filho — e há uma coisa que ainda não está decidida: o nome. “Ainda não há nome mesmo. Sabes que o Vicente foi mesmo na hora e acho que vai ser igual, no dia”, revelou a atriz, deixando no ar a possibilidade de repetir a escolha espontânea.

Encantada com esta nova etapa, Kelly não esconde o entusiasmo. “A fase da gravidez eu adoro… mal ele nasceu tive saudades de estar grávida”, confessou, mostrando o quanto aprecia este momento único.

A atriz falou ainda sobre as surpresas da maternidade e como a realidade acabou por ser diferente do que imaginava. “Acho que nunca estamos preparados (…) há uma magia num nascimento de um bebé que nos transforma. É tudo tão diferente do que projetamos”, partilhou.

Sobre o companheiro, não poupou elogios. Kelly garante que Lourenço correspondeu — e até superou — todas as expectativas enquanto pai: “O Lourenço é o pai que eu imaginava que ele fosse. Quem conhece o Lourenço sabe que ele é super protetor, é mesmo dele”. Além disso, destacou o cuidado do ator no dia a dia, incluindo na alimentação, numa fase em que a atriz opta por não se preocupar com a forma física.

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Entre expectativas, emoções e muitas mudanças, Kelly Bailey vive uma gravidez tranquila e feliz — agora com a experiência de quem já sabe que, no fim, tudo pode surpreender… até o nome do bebé.

Temas: Kelly Bailey Lourenço Ortigão Dois às 10
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