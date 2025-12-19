Há quem diga que parece um centro comercial. Já há fotos da nova (e luxuosa) casa de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 36min

Nas imagens partilhadas pela empresa de design de interiores, é visível um interior espaçoso, com muita luz e áreas generosas.

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão estão a construir a casa de sonho do casal e, recentemente, foram divulgadas imagens do que será o futuro lar dos pais de Vicente Blue, de dois anos.

Na legenda da publicação feita pelo gabinete de arquitetos, pode ler-se "Projeto loft" e é possível observar vários detalhes da luxuosa residência. Por agora, ainda não se sabe quando será a mudança oficial do casal.

Recorde-se que, em outubro, durante a apresentação da segunda temporada de "Rabo de Peixe", da Netflix, Kelly Bailey disse à imprensa: "As obras ainda não acabaram. Acho que demoram mais um mês. Estou ansiosa, mas já estou naquela fase em que estou a tentar gerir as minhas expectativas, porque pode demorar mais. Acho que a parte que me vai dar mais prazer é dar alma à casa".

Temas: Kelly Bailey Lourenço Ortigão Casa

