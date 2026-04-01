Kelly Bailey e Lourenço Ortigão revelam decisão sobre educação do filho: «Sei que é um tema polémico»

Grávida pela segunda vez, Kelly Bailey esteve à conversa com Cláudio Ramos no “Dois às 10” e, além de partilhar a felicidade desta nova fase, acabou por revelar um detalhe que está a dar que falar.
A atriz, que já é mãe de Vicente Blue, fruto da relação com Lourenço Ortigão, falou abertamente sobre a forma como encara a parentalidade — e destacou uma decisão muito clara na educação do filho. “O meu filho nunca teve um telefone na mão”, afirmou, sem hesitações.
Kelly explicou que valoriza uma infância mais livre de ecrãs, privilegiando experiências reais e momentos em família. “Acho incrível educarmos uma pessoa. Ver o mundo pela primeira vez… por isso viajamos tanto com ele”, contou, revelando que o pequeno já conheceu destinos como o Brasil e Bali.
A atriz mostrou-se orgulhosa da forma como o filho se comporta no dia a dia, sublinhando a importância da rotina e da presença familiar. “O nosso filho tem dois anos e meio e digo isto com orgulho: nós estamos num restaurante e o Vicente está na cadeira dele connosco. A hora da refeição é sagrada e ele está sempre e ele adora”, partilhou.
"Eu faço questão de dizer aqui, porque sei que é um tema que acaba por ser polémico e tenho amigos que o acabam por fazer, porque têm mais filhos, mas acredito que cada pai está a dar o melhor ao seu filho. Realmente deve facilitar muito, mas como eu não sei e não tenho esse hábito, tem corrido bem", terminou.
Entre viagens, rotinas e escolhas conscientes, Kelly Bailey deixa claro que quer proporcionar ao filho uma infância mais próxima do essencial: longe dos ecrãs e mais focada nas experiências.