Kelly Bailey mostra barriguinha de grávida e declara-se: «Donos do meu coração»

A atriz Kelly Bailey está a viver a segunda gravidez de forma radiante.

Momentos de ternura em família marcaram a mais recente partilha de Kelly Bailey. A atriz recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, dia 8 de abril, para mostrar alguns registos de uma escapadinha especial ao lado de Lourenço Ortigão e do filho de ambos, Vicente Blue.

Nas imagens, é possível ver o ambiente tranquilo vivido em família, com destaque ainda para a barriguinha de Kelly, que não passou despercebida aos fãs. Na legenda da publicação, a artista não escondeu o amor que sente pelos dois: “Donos do meu coração”, escreveu, numa declaração simples, mas cheia de significado.

A partilha rapidamente conquistou os seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho.