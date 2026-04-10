Kelly Bailey mostra barriguinha de grávida e declara-se: «Donos do meu coração»

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A atriz Kelly Bailey está a viver a segunda gravidez de forma radiante.

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Momentos de ternura em família marcaram a mais recente partilha de Kelly Bailey. A atriz recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, dia 8 de abril, para mostrar alguns registos de uma escapadinha especial ao lado de Lourenço Ortigão e do filho de ambos, Vicente Blue.

Nas imagens, é possível ver o ambiente tranquilo vivido em família, com destaque ainda para a barriguinha de Kelly, que não passou despercebida aos fãs. Na legenda da publicação, a artista não escondeu o amor que sente pelos dois: “Donos do meu coração”, escreveu, numa declaração simples, mas cheia de significado.

A partilha rapidamente conquistou os seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho.

 

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