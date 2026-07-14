Que luxo. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já vivem na nova casa e têm um vizinho que todos conhecem

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão estão a viver uma das fases mais felizes das suas vidas. Enquanto aguardam a chegada do segundo filho, o casal já deu mais um passo importante: a mudança para a tão desejada casa de sonho.

A moradia de luxo, cuja construção demorou cerca de três anos, está finalmente pronta e já recebe a família. A novidade foi revelada por Adriano Silva Martins durante a emissão desta segunda-feira, 14 de julho, do programa "V+ Fama", do V+.

Segundo o apresentador, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já se instalaram na nova habitação, localizada entre as zonas de Santos e Alcântara, em Lisboa. «São vizinhos do Rocco Ritchie, o filho da Madonna», adiantou Adriano Silva Martins.

A mudança acontece numa altura especialmente feliz para o casal, que em breve voltará a aumentar a família. Recorde-se que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão anunciaram recentemente que estão à espera do segundo filho, depois de terem sido pais de Vicente Blue, em 2023.

Agora, com a chegada do novo bebé cada vez mais próxima, a família prepara-se para viver esta nova etapa na casa com que sempre sonhou.