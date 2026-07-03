Tudo a postos para o bebé. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já estão a viver na nova casa de sonho

  • Dois às 10

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem uma nova fase da vida. À espera do segundo filho, o casal já se mudou para a tão aguardada casa de sonho, uma moradia de luxo cuja construção durou cerca de três anos.

As primeiras imagens do novo lar já começaram a ser partilhadas, revelando um espaço moderno, amplo e pensado para a família, que agora se prepara para receber mais um bebé.

Ao longo dos últimos meses, as obras da habitação foram acompanhadas por vários órgãos de comunicação social, que davam conta de que o projeto estava na reta final. Agora, a mudança tornou-se uma realidade e Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abriram finalmente as portas da nova casa.

O casal já tinha manifestado o desejo de trocar o antigo apartamento por uma casa mais espaçosa, sobretudo depois do nascimento do filho, Vicente Blue. Segundo as informações divulgadas, a obra ficou concluída no final de junho.

Entre os pormenores que mais têm chamado a atenção nas primeiras imagens está a piscina de grandes dimensões e o ambiente contemporâneo da habitação, que tem merecido vários elogios nas redes sociais.

Durante o período das obras, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão viveram temporariamente noutro local, numa espera que acabou por se prolongar mais do que inicialmente previsto. Em declarações anteriores, a atriz confessou estar ansiosa pelo momento em que pudesse decorar a casa ao seu gosto.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Com a mudança concluída, o casal inicia agora uma nova etapa, precisamente numa altura em que se prepara para aumentar a família com a chegada do segundo filho.

Temas: Kelly Bailey Lourenco ortigao Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Kelly Bailey mostra barriguinha de grávida e declara-se: «Donos do meu coração»

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão revelam decisão sobre educação do filho: «Sei que é um tema polémico»

Depois de Vicente Blue, Kelly Bailey fala do nome do segundo filho com Lourenço Ortigão

Fora do Estúdio

Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão reaproxima-se de ex-concorrente: «Encontrámo-nos»

Hoje às 15:23

De vestido branco, Cristina Ferreira vive experiência inesquecível: «Das melhores da minha vida»

Hoje às 14:27

Liliana Oliveira faz mudança de visual radical. E um ex-concorrente não demorou a reagir: «Não gostei nada»

Ontem às 14:44

Dylan Fonte e Inês Gama anunciam novo membro da família: «O primeiro bebé»

Ontem às 10:00

Após dúvidas, Cristina Ferreira muda de opinião: «Confesso que a primeira impressão foi "não sei se gosto"»

Ontem às 09:28

«Que mulherão!»: de férias, Cristina Ferreira posa em biquíni e impressiona com excelente forma física

Ontem às 08:59

Após vencer o Desafio Final, Pedro Jorge protagoniza momento que as câmaras não mostraram

1 jul, 16:07
MAIS

Mais Vistos

Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”

Hoje às 10:40

“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira

Hoje às 10:32

Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer”

Hoje às 10:13

Afonso Leitão admite medos: “Tinha muito receio do que as pessoas iam pensar”

Hoje às 10:13

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Há uma razão para esta tarte de maçã e leite condensado estar a tornar-se viral

1 jul, 17:00

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

30 jun, 16:00

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Esta piscina portuguesa esconde um detalhe que a distingue de quase todas as outras

Há 2h e 57min

Águas mornas em Portugal? Há uma praia a apenas 1h30 de Lisboa onde isso é possível

Há 3h e 57min

Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão reaproxima-se de ex-concorrente: «Encontrámo-nos»

Hoje às 15:23

Não tem ar condicionado? Poucos sabem que a ventoinha pode funcionar como um

Hoje às 15:00