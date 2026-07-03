Tudo a postos para o bebé. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já estão a viver na nova casa de sonho

Cecília nunca esqueceu o menino que ajudou após um atropelamento. Dez anos depois, reencontrou-o de forma emocionante

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem uma nova fase da vida. À espera do segundo filho, o casal já se mudou para a tão aguardada casa de sonho, uma moradia de luxo cuja construção durou cerca de três anos.

As primeiras imagens do novo lar já começaram a ser partilhadas, revelando um espaço moderno, amplo e pensado para a família, que agora se prepara para receber mais um bebé.

Ao longo dos últimos meses, as obras da habitação foram acompanhadas por vários órgãos de comunicação social, que davam conta de que o projeto estava na reta final. Agora, a mudança tornou-se uma realidade e Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abriram finalmente as portas da nova casa.

O casal já tinha manifestado o desejo de trocar o antigo apartamento por uma casa mais espaçosa, sobretudo depois do nascimento do filho, Vicente Blue. Segundo as informações divulgadas, a obra ficou concluída no final de junho.

Entre os pormenores que mais têm chamado a atenção nas primeiras imagens está a piscina de grandes dimensões e o ambiente contemporâneo da habitação, que tem merecido vários elogios nas redes sociais.

Durante o período das obras, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão viveram temporariamente noutro local, numa espera que acabou por se prolongar mais do que inicialmente previsto. Em declarações anteriores, a atriz confessou estar ansiosa pelo momento em que pudesse decorar a casa ao seu gosto.

Com a mudança concluída, o casal inicia agora uma nova etapa, precisamente numa altura em que se prepara para aumentar a família com a chegada do segundo filho.