Kelly Baron e Pedro Guedes sobre o filho: «A partir de agora, o coraçãozinho do Miguel estará sempre dividido»

Kelly Baron e Pedro Guedes viveram uma temporada no Brasil com o filho, Miguel, que nasceu no ano passado.

O casal viajou há poucos dias pela primeira vez para Portugal e Kelly Baron e Pedro Guedes não hesitaram em partilhar a emoção das despedidas e do primeiro encontro do filho com a família portuguesa.

«Choro de despedida da família que fica no Brasil e o sorriso de alegria do Miguel ao conhecer a sua família portuguesa. A partir de agora, o coraçãozinho do Miguel estará sempre dividido», escreveu o casal na legenda da publicação que fez em conjunto nas redes sociais.