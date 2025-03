O inesperado aconteceu quando o filho de Kelly Baron e Pedro Guedes conheceu o irmão gémeo do pai: veja o vídeo

Kelly Baron ensina receita e fala da prestação do marido no «Big Brother Famosos»

O filho de Kelly Baron e Pedro Guedes, Miguel, protagonizou um momento hilário ao conhecer o tio, Ricardo Guedes.

O filho de Kelly Baron e Pedro Guedes, Miguel, protagonizou um momento hilariante ao conhecer o tio paterno, Ricardo Guedes, o irmão gémeo do pai. O vídeo, partilhado por Kelly Baron no Instagram, captou a reação espontânea do bebé, que ficou aparentemente confuso ao ver o tio.

Na legenda da publicação, Kelly Baron escreveu: «O Miguel hoje conheceu o tio gémeo do papá. Será que confundiu?».

No vídeo, podemos ver Ricardo Guedes a segurar no pequeno Miguel, quando Pedro Guedes o chama: «Anda ao pai, anda ao pai!». O bebé, com um olhar atento, observa o tio e, no final, parece querer passar para os braços do pai, mas recua, confuso. O som das gargalhadas dos presentes complementa a cena, tornando o momento ainda mais divertido.

Num outro vídeo publicado por Kelly Baron, Ricardo Guedes surge novamente com o bebé ao colo, mostrando-se visivelmente babado e dando-lhe um beijo carinhoso. «Tio babado», pode ler-se na legenda.

Miguel, que nasceu em junho do ano passado, é o primeiro filho em comum de Kelly Baron e Pedro Guedes. Pedro Guedes é também pai de Gabriela, fruto da sua anterior relação com Telma Santos.

