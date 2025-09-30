Maria Cerqueira Gomes declara-se a pessoa especial: «Numa sala cheia de gente, vou sempre procurar por ti»

Orgulhosa da filha, Maria Cerqueira Gomes não escondeu a emoção ao ver Kika Cerqueira Gomes desfilar em Paris, deixando-lhe uma mensagem cheia de ternura após mais uma conquista internacional.

Kika Cerqueira Gomes viveu um dos momentos mais marcantes da carreira, ao tornar-se a primeira modelo portuguesa a desfilar no icónico Le Défilé da L’Oréal Paris. Orgulhosa, Maria Cerqueira Gomes não deixou passar em branco a conquista da filha.

O desfile decorreu esta segunda-feira, 29 de setembro, na Place de l’Hôtel de Ville, em Paris, e reuniu grandes nomes da moda e do entretenimento, como Kendall Jenner, Jane Fonda, Eva Longoria, Cara Delevingne e Anitta.

Kika brilhou na passerelle da 8.ª edição do evento global, que celebra a moda, a beleza e o empoderamento feminino, e deixou a mãe emocionada.

Nas redes sociais, Maria Cerqueira Gomes partilhou uma mensagem dedicada à filha, num misto de ternura e orgulho: «Numa sala cheia de pessoas, eu vou sempre olhar para ti»

A publicação não passou despercebida e somou inúmeros elogios dos seguidores, que aplaudiram a jovem modelo portuguesa por mais um marco na sua promissora carreira internacional.